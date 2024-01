Andreeva, 16 ans, crée la surprise en éliminant la tête de série n°6 Ons Jabeur à Melbourne

À seulement 16 ans, Andreeva continue d’ajouter des chapitres impressionnants à son parcours tennistique en constante évolution. Lors du deuxième tour de l’Open d’Australie 2023, elle a créé la surprise en éliminant Ons Jabeur, tête de série n°6 et triple finaliste du Grand Chelem, avec un score de 6-0, 6-2. Cette victoire marque un moment décisif dans la jeune carrière d’Andreeva, qui remporte ainsi sa première victoire en carrière contre une joueuse du Top 10.

Surpris par sa propre performance, Andreeva a exprimé sa nervosité avant le match, soulignant son admiration pour Ons Jabeur et son style de jeu. Elle a déclaré après le match : “Dans le premier set, j’ai montré un tennis incroyable. Honnêtement, je ne m’attendais pas à cela de ma part. Je voulais juste jouer sur ce grand terrain pour la deuxième fois, profiter du tennis, profiter du moment, et c’est ce que j’ai fait.”

Cette victoire marque la deuxième année consécutive où Ons Jabeur est éliminée au deuxième tour de l’Open d’Australie. L’année précédente, elle avait subi une défaite face à Vondrousova, également dans le stade principal.

Depuis sa défaite en finale du Grand chelem à Wimbledon, Ons Jabeur ne semble pas avoir retrouvé son panache et sa rage de vaincre.

Andreeva, quant à elle, atteint le troisième tour d’un tournoi du Grand Chelem pour la troisième fois de sa carrière. Au cours de la saison précédente, elle avait atteint les 16es de finale à Roland Garros et Wimbledon, parvenant même au quatrième tour dans ce dernier cas.

16-year-old Mirra Andreeva stuns No. 6 seed Jabeur 6-0 6-2 to reach the third round! #AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/l71yoKhOXw

A star is born 🌟

That was something special ✨

16-year-old Mirra Andreeva takes the opener 6-0 against No. 6 seed Jabeur!#AusOpen • #AO2024@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/Uci8DiXPEZ

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 17, 2024