CAN 2024 – Direct : L’équipe de Tunisie rate son entrée face à la Namibie

Sur le papier la Tunisie devrait pouvoir venir à bout d’une équipe de Namibie, qui a surpris par la qualité de son jeu, notamment au cours de la première mi-temps.

En dépit d’une relative domination, les Aigles de Carthage n’ont pas pu venir à bout d’une belle équipe Namibienne, solide en défense et surprenante dans ses actions offensives.

The deadlock is still refusing to be broken here at Karhogo. 🔒 #TUNNAM | #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/qzFXv8wuyW

— CAF (@CAF_Online) January 16, 2024