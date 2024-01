Le Fonds arabe pour les arts et la culture (AFAC) soutenu par l’Agence suisse pour le développement et la coopération a annoncé les grande lignes du deuxième cycle de son “Programme culturel Afrique du Nord” (North-africa cultural program- NACP) pour les années 2024-2027.

Ce nouveau cycle du programme culturel Afrique du Nord a été présenté au cours d’une conférence de presse organisée, mardi, au siège de l’amabassade Suisse en Tunisie. Toutes les informations sur les appels à projets en cours sont accessibles sur le site d’AFAC à ladresse suivante : www.arabculturefund.org

Le Programme culturel de l’Afrique du Nord (PCAN) dans son 2ème Cycle est un programme de quatre ans (2024-2027) dédié aux institutions, espaces et association à vocation artististique dans cinq pays d’Afrique du Nord : Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Egypte. Il comprend deux dispositifs de soutien : le Fonds national d’opportunités culturelles (FNOC) et le Fonds compétitif régional de créativité (FCRC).

Le programme du Fonds national d’opportunités culturelles (FNOC) est dédié aux institutions et espaces artistiques et culturels dans chacun des cinq pays d’Afrique du Nord ciblés par le programme et apporte un soutien dans les domaines institutionnels et programmatiques. Ce programme se concentre sur les entités dotées de programmes publics solides. Il s’attache à diversifier le soutien apporté aux entités situées aussi bien dans les centres-villes que dans les zones périphériques. La décision concernant le montant de la subvention que chaque entité reçoit (et la part de celle-ci représente dans le budget global) est influencée par sa capacité à utiliser efficacement le financement.

Le programme du Fonds compétitif régional de créativité (FCRC) soutient des projets de collaboration établis dans le cadre de partenariats impliquant au moins une entité basée en Afrique du Nord et une ou plusieurs entités présentes sur le continent africain et/ou dans la région arabe. Ce fonds vise à renforcer les collaborations existantes et bien établies, initiées avant l’opportunité de la phase II du PCAN, mais aussi à encourager le développement de nouvelles collaborations de façon délibérée et réfléchie.

A travers la combinaison d’un processus de candidatures ouvertes et d’appels à candidatures sur invitation, ces deux fonds visent à renforcer les entités artistiques et culturelles indépendantes – institutions, collectifs, réseaux ou espaces – en insistant sur des partenariats régionaux, l’engagement des jeunes publics, et l’élargissement de la portée à des zones mal-desservies ou éloignées des centres urbains. Le PCAN offre également des opportunités de renforcement des capacités sur-mesure, des formations et du mentorat aux organisations et aux projets soutenus dans le cadre du programme.

Au cours de son premier cycle (2019-2023), le PCAN a offert 40 subventions, en soutenant 28 organisations au niveau institutionnel et programmatique, et 12 projets collaboratifs en Afrique du Nord. Le programme a par ailleurs fourni un appui professionnel et technique, des lieux de réunions, en plus d’une plate-forme numérique offrant des informations, des ressources et un suivi des progrès réalisés par les entités et les projets soutenus.

Le Programme culturel de l’Afrique du Nord (PCAN) est le fruit d’un appel d’offres international émis par le l’Agence suisse pour le développement et la coopération, remporté par l’AFAC mi-2018. Le PCAN correspond à la fois aux aspirations de l’AFAC et du l’agence suisse pour le développement et la coopération. Il répond aux recommandations formulées dans le cadre de diverses études sectorielles, rencontres et groupes de discussions, visant notamment à renforcer la présence de l’AFAC en Afrique du Nord, à soutenir la diffusion et la circulation, et à apporter davantage de soutien institutionnel aux entités artistiques et culturelles, en complément de l’appui aux projets apporté par les autres programmes de l’AFAC aux institutions.

Le programme est également conforme à la stratégie du l’agence suisse pour le développement et la coopération qui souhaite à investir dans la culture au sein de sa zone géographique d’intérêt : l’Afrique du Nord. Le programme PCAN est ouvert à la diversité des expressions culturelles, sans condition sur les thèmes ou les pratiques artistiques.