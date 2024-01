Pour ce mardi 16 janvier 2024, la Tunisie va pouvoir faire son entame de la compétition la plus importante d’Afrique, avec cette nouvelle édition de la Coupe d’Afrique des Nations de Football en Côte d’ivoire.

Selon les données de la CAF, “ce sera la 1re rencontre entre la Tunisie et la Namibie à la Coupe d’Afrique des Nations. Les 2 équipes se sont affrontées pour la dernière fois en novembre 2007, lors d’un match amical (2-0 pour les Aigles de Carthage à domicile)”.

Pour les Aigles de Carthage, “il s’agit de la 21e participation de la Tunisie à la Coupe d’Afrique des Nations, dont la 16e consécutive, un record dans l’histoire du tournoi. Son seul titre remonte à 2004, en tant que pays hôte ; depuis, elle n’a pas dépassé les quarts de finale qu’une seule fois, en 2019, s’inclinant lors du match pour la 3e place”.

Pour le coach de l’équipe de Tunisie, Jalel Kadri, “La Namibie est un adversaire sérieux et nous n’avons plus d’équipe facile. Les résultats des premiers tours ont montré qu’il n’y a pas de petites équipes en Afrique, comme nous l’avons vu, donc nous devons leur montrer du respect et jouer au mieux de nos capacités. Les premiers matches l’ont montré”, a prévenu Kadri.

