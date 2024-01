Le long métrage “Les filles d’Olfa” (Four Daughters) de Kaouther Ben Hania qui figure dans la Short-list de deux catégories des Oscars 2024, est actuellement en projection dans six villes américaines.

Les projections sont programmées dans les villes suivantes: Los Angeles (les 4 et 6 janvier), New York, Chicago, Austin et Nashville (le 6 janvier) et Palm Springs (Californie) le 6, 9 et 13 janvier dans le cadre de “Palm Springs International film festival”. La projection du 9 aura lieu en présence de la réalisatrice Kaouther Ben Hania.

Le Palm Springs International Film Festival (PSIFF) se déroule chaque année en Janvier et rassemble le meilleur du cinéma international. Reconnu comme la première étape sur la route des Oscars, le PSIFF encourage les nouveaux talents cinématographiques et honore les grands maîtres du cinéma mondial.

Dans une musique de film d’Amine Bouhafa, “Les filles d’Olfa” (110 minutes) réunit un casting composé d’Olfa Hamrouni, Eya Chikhaoui, Tayssir Chikhaoui, Hind Sabri, Nour Karoui, Ichraq Matar et Majd Mastoura. La vie d’Olfa, Tunisienne et mère de 4 filles, oscille entre ombre et lumière. Un jour, ses deux filles aînées disparaissent. Pour combler leur absence, la réalisatrice convoque dans ce docu-fiction, des actrices professionnelles et met en place un dispositif de cinéma hors du commun afin de lever le voile sur l’histoire d’Olfa et ses filles.

Rappelons que “Les filles d’Olfa” été retenu dans la shortlist des Oscars 2024 pour le Meilleur Film International et le Meilleur Documentaire. Il a été présélectionné dans la short list du meilleur film international à laquelle figurent 15 films de 15 pays : Amerikatsi, Michael A. Goorjian (Arménie), The Monk and the Gun, Pawo Choyning Dorji (Bhoutan), The Promised Land, Nikolaj Arcel (Danemark), Les Feuilles mortes, Aki Kaurismaki (Finlande), La Passion de Dodin Bouffant, Tr?n Anh Hùng (France), La Salle des profs, ?lker Catak (Allemagne), Godland, Hlynur P?lmason (Islande), Moi, capitaine, Matteo Garrone (Italie), Perfect Days, Wim Wenders (Japon), Totem, Lila Avilés (Mexique), La Mère de tous les mensonges, Asmae El Moudir (Maroc), Society of the Snow, Juan Antonio Bayona (Espagne), Les Filles d’Olfa, Kaouther Ben Hania (Tunisie), 20 Days in Mariupol, Mstyslav Chernov (Ukraine) et La Zone d’intérêt, Jonathan Glazer (Royaume-Uni).

La liste des finalistes pour l’Oscar du meilleur film international sera annoncée le mardi 23 janvier 2024. La 96ème cérémonie des Oscars aura lieu à Los Angeles le 10 mars 2024.

“Les filles d’Olfa” est également éligible aux César 2024 dès l’ouverture du 1er tour de vote, le 2 janvier 2024, dans sept catégories : Meilleur Film, Meilleur Documentaire, Meilleur scénario original, Meilleure Musique, Meilleure Photo, Meilleur Montage et Meilleur Son. Les nominations des César 2024 seront annoncées le mercredi 24 janvier 2024, le lendemain de l’annonce des nominations pour les Oscars 2024. Le second tour, pour désigner les lauréats et lauréates, se déroulera entre le 1er et le 23 février 2024, sachant que la 49e cérémonie des César du cinéma organisée par l’Académie des Arts et Techniques du Cinéma se déroulera le vendredi 23 février 2024 sur la scène de L’Olympia à Paris.

Après sa première mondiale à la 76e édition du festival de Cannes organisée du 16 au 27 mai 2023 où il a été présenté en compétition officielle, le docu-fiction “Les filles d’Olfa” (coproduction entre la Tunisie, la France, l’Allemagne et l’Arabie Saoudite), est sorti dans les salles tunisiennes au mois de septembre 2023. Sorti en France au mois de juillet dernier, “Les filles d’Olfa” a remporté quatre prix parallèles au festival de Cannes 2023 : le Prix de la 8e Semaine du Cinéma Positif, la mention spéciale du jury du 27e Prix François-Chalais et le prix documentaire L’Oeil d’Or et le Prix de la Citoyenneté.

La réalisatrice dont les principaux films sont des coproductions internationales associant plusieurs partenaires dans la coproduction et la distribution, présente son cinquième long métrage ” Four Daughters ” en tant que scénariste, monteuse et réalisatrice.

I”Four Daughters” est le second film de Kaouther Ben Hania à représenter la Tunisie aux Oscars. Son quatrième long-métrage, ” L’Homme qui a vendu sa peau ” (The man who Sold His Skin) avait atteint la short list des 15 films en course lors des 93èmes Academy Awards.