Dans le cadre de son appui au transfert des résultats de la recherche scientifique et l’innovation pour l’intérêt du secteur économique national, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à travers la direction générale de valorisation de la recherche, lance l’appel à propositions “Programme Collabora-Technopôle” en vue de financer des projets de recherche-innovation collaboratifs au sein et autour des technopôles.

Selon un communiqué publié sur la page officielle du ministère, ce programme vise le développement de la dynamique de la collaboration au sein de l’écosystème des technopôles tunisiens.

Il s’agit également de résoudre, par la recherche et l’innovation, des problématiques ayant été soulevées par l’écosystème productif (entreprises et/ou start-up au sein et autour des technopôles, incubateurs) et les problématiques détectées par les structures d’interfaçage, de consolider les activités de recherche/développement réalisées au sein des entreprises et de soutenir la collaboration entre la sphère académique et la sphère économique à travers l’exploitation des résultats de la recherche-innovation développées au sein et autour des technopôles.

Par ailleurs, cet appel à propositions vise le financement des projets proposés par un consortium composé au minimum d’une structure de recherche et d’un partenaire socio-économique, et dont au moins l’un des membres du consortium doit être obligatoirement une composante d’un technopôle.

Cet appel cible les propositions de projets à fort potentiel d’innovation et d’impact socioéconomique dans les thématiques de la sécurité alimentaire et énergétique, l’économie circulaire, la digitalisation appliquée aux secteurs économiques et industriels prioritaires et la biotechnologie appliquée dans le domaine de l’agriculture et de la santé.

Un plafond de 200 000 DT est fixé par projet et les dossiers de soumission doivent être envoyés par voie hiérarchique avant le 31 Janvier 2024.