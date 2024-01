Fadhel Jaïbi est de retour avec “Le Bout De La Mer”, une adaptation de la tragédie grecque d’Euripide “Médée”, qui sera présentée en avant-première ce vendredi 5 janvier (19h), à la salle du 4ème Art à Tunis.

Deux autres représentations sont également programmées le week-end, le samedi à 19 h et le dimanche à 17h.

Cette pièce est une adaptation tunisienne d’un chef-d’œuvre de la mythologie grecque Médée d’Euripide dont la création remonte à 431 av.J.-C. La tragédie Médée qui est un personnage mythologique d’ascendance divine, est l’histoire de Jason et de Médée qui ont tous deux fui Corinthe après que Médée eut tué Péias par amour pour Jason.

” Le Bout de la Mer ” est une coproduction du Théâtre National Tunisien (TNT) avec le concours du Centre des Arts Jerba. Fadhel Jaibi auteur dramatique, réalisateur et metteur en scène renoue avec son compagnon de route Fadhel Jaziri qui dirige le Centre des Arts Jerba.

La scénographie, les lumières et la mise en scène sont l’œuvre de Fadhel Jaibi. Le texte est coécrit par le metteur en scène avec la participation de l’équipe artistique. La musique est signée par Ahmed Benjami.

Salha Nasraoui (Médée) et Mohamed Chaabane (Jason) sont à l’affiche de cette pièce réunissant d’autres acteurs dont Rym Ayed, Sihem Akil et Hamadi Bejaoui.

Synopsis : Médée aujourd’hui, Médée parmi nous, ici et maintenant… L’étrangère, l’immigrée, la femme, l’arabe errante, le métèque, la paria, la criminelle multirécidiviste… Refusant de s’envoler sur son char ailé vers son Dieu Soleil après son double infanticide comme le voulait Euripide ( Vème siècle avant J.C.), elle se livre à la loi des hommes, loi morale, judiciaire, psychiatrique, patriarcale… pâture idéale offerte à la vindicte populaire assoiffée de sang et de talion… Sera- elle jugée ou jugera-t-elle ses juges ? Qui juge qui ? Révélateur quasi chimique, elle renvoie le monde à ses contradictions et à ses horreurs et l’humanité à son inhumanité…