Les prochaines étapes d’un programme de coopération de dix ans entre les autorités tunisiennes, la BERD et la FAO visant à stimuler l’économie du secteur de l’huile d’olive et favoriser les opportunités de développement rural, ont été au centre d’une conférence sur les opportunités d’investissement dans ce secteur organisé, fin novembre, par le Bureau Afrique du Nord de la FAO.

En effet, depuis 2013, le gouvernement tunisien s’efforce de libérer le potentiel de son huile d’olive de qualité par le biais d’un programme de coopération avec la BERD et la FAO.

Une combinaison d’investissements agroalimentaires, de marketing innovant et d’activités de renforcement des capacités tout au long de la chaîne de valeur, a été mise en œuvre pour stimuler une transition de la production de masse vers des huiles en bouteille.

Ce programme vise également à mettre l’huile d’olive tunisienne sur la carte internationale, à aider les producteurs locaux à accéder à des marchés d’exportation à forte valeur ajoutée et à améliorer la qualité du produit, tout en aidant le secteur à être résilient face au changement climatique.

Les participants à la conférence ont principalement, débattu des pratiques agricoles durables, respectueuses de l’environnement et qui devraient permettre au secteur d’être plus résistant au climat et de réduire l’empreinte de l’industrie. Ces pratiques devraient aussi favoriser une gestion efficace des ressources en eau et en énergie, la conservation de la biodiversité et l’élimination des déchets de manière responsable.

L’économiste à la FAO, qui dirige le projet FAO-BERD, Lisa Paglietti, a, par ailleurs, expliqué le potentiel de numérisation du secteur et son rôle dans l’appui de la gestion durable des ressources naturelles, l’efficacité de la production, le contrôle de la qualité et la sécurité alimentaire.

Elle a aussi mis l’accent sur la possibilité pour les entreprises tunisiennes du secteur de l’huile d’olive de tirer parti des méga-données et des technologies telles que l’intelligence artificielle et les systèmes d’information géographique pour améliorer les processus de production et répondre à l’évolution des demandes des consommateurs.