Colloque international “Regards nuancés sur l’art actuel en Tunisie” à Sousse,

La première activité scientifique de la Biennale “L’Agora de Praxis” réservée aux arts et au design contemporains est le colloque international ” Regards nuancés sur l’art actuel en Tunisie : pratiques, lieux d’expositions et actants ” qui se tient à Dar Charaa (Médina de Sousse), du 1er au 3 décembre 2023.

Organisé par l’Association Praxis Art et Design en partenariat avec l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Sousse (ISBAS), ce colloque sera animé par des intervenants/chercheurs, directeurs artistiques et curateurs tunisiens et étrangers, galeristes… Le débat sera l’occasion de s’interroger sur la prolifération des manifestations liées à de nouvelles formes artistiques investissant des lieux non conventionnels, de s’intéresser aux nouveaux actants et figures de la scène artistique en Tunisie (curateur, commissaire, nouvelles structures artistiques…) et de questionner les connexions et successions entre anciennes et actuelles générations d’artistes en Tunisie.

De nouvelles réflexions de fond sur l’œuvre d’art

La liberté d’expression acquise en 2011, selon les organisateurs, a donné un nouvel essor à l’art contemporain avec l’émergence d’une nouvelle génération d’artistes dont les pratiques artistiques ont radicalement changé les connotations préexistantes et les valeurs esthétiques. En dévoilant dans leurs œuvres des dimensions engagées sur le plan social, religieux, politique et autres, ces artistes ont imposé une réflexion de fond sur l’œuvre d’art dans sa relation aux nouveaux médiums et aux nouveaux lieux d’exposition inhabituels et atypiques. Leurs pratiques ont questionné et bouleversé le marché de l’art actuel en Tunisie.

De ce fait, une mutation dans le monde artistique a bien été observée avec l’apparition de jeunes artistes tunisiens dont le nombre a nettement augmenté ces dernières années et qui ont eu recours à de nouvelles pratiques et à de nouvelles formes d’art (street art, installations, performances, art vidéo, art digital, vidéo mapping…) rompant avec les formes conventionnelles (peinture, sculpture, céramique, gravure…).

Toutefois, cette dynamique, marquée par le rajeunissement des artistes actifs, évolue à la marge des circuits institutionnels dont certains se détournent des nouvelles générations d’artistes et de leurs pratiques artistiques.

De nouvelles façons d’expression et productions artistiques commencent à bouleverser les valeurs esthétiques des époques antérieures et d’inhabituelles typologies d’espaces deviennent plus adéquates aux œuvres que les ” White cubes ” des galeries et musées d’art ayant toujours été les lieux ” idéaux ” pour l’exposition des œuvres. Le ” White cube ” a ainsi été remplacé par des espaces alternatifs pour échapper à l’unique modèle d’exposition ayant toujours régné puisque les nouvelles pratiques artistiques sont assez peu compatibles avec les lieux traditionnels et classiques des galeries et musées. Ce changement est parfois rejeté par certains artistes des anciennes générations qui refusent d’exposer en dehors des lieux habituels.

Aujourd’hui, de nombreuses manifestations artistiques se partagent l’idée de récupérer des lieux habituellement non destinés à l’art et n’ayant jamais été conçus pour recevoir des activités artistiques. Ces lieux offrent aux artistes une exploitation autre en leur permettant d’installer leurs œuvres en dehors du contexte coutumier. Les organisateurs invitent ainsi le spectateur à déambuler d’un espace à un autre et l’incitent à s’impliquer et à prendre part à la constitution de sa propre approche et interprétation de l’œuvre. Le simple espace blanc des galeries et musées dans lequel l’artiste avait toujours trouvé un environnement neutre pour l’exposition de son œuvre n’est plus l’unique lieu privilégié pour accueillir les formes d’art contemporain et n’est plus à même de garantir les normes esthétiques universelles.

Mutations conceptuelles, formelles et scénographiques dans l’art actuel en Tunisie

Durant trois jours, ce colloque international sera l’occasion de débattre sur les pratiques artistiques actuelles : Les nouveaux actants et les circuits publics et privés en Tunisie En observant la scène artistique actuelle en Tunisie, est constaté un fort accroissement des manifestations et expositions individuelles/collectives d’art contemporain de jeunes artistes qui se démarquent des expositions en relation avec les institutions étatiques et avec l’Union des Artistes Plasticiens Tunisiens-UAPT. Par ailleurs, une présence accrue de certains artistes tunisiens dans les expositions et biennales d’art internationales est remarquable.

La production de manifestations artistiques pluridisciplinaires d’art contemporain (comme Les rencontres d’art contemporain de la Médina organisées par Meriem Bouderbala en 2003, ou Dream City Festival créé depuis 2007 par les frères Selma et Sofiane Ouissi, ou Interference Light Art project lancé en 2016 par Bettina Pelz et Aymen Gharbi tous à Tunis, ou encore Djerbahood conçu par la Galerie Itinérance en 2014 à Djerba, ou Utopies visuelles mis en place à Sousse depuis 2018 par Elbirou Art Gallery…) a graduellement mené à la multiplication des expositions collectives investissant, de manière récurrente, des lieux peu conventionnels.

Dans le cadre du second axe ” Les mutations conceptuelles, formelles et scénographiques dans l’art actuel en Tunisie”, les organisateurs notent que les nouvelles générations d’artistes explorent des démarches conceptuelles et des formes d’art inaccoutumées pour produire des œuvres, parfois complexes, provocantes, troublantes, engageantes, perturbatrices ou ambiguës, qui montrent la richesse de l’expérience artistique contemporaine en Tunisie. Elles sont basées sur de nouveaux médiums (art vidéo, installation, création numérique ou virtuelle…) et ne sont plus nécessairement produites en atelier et exposées en galeries ou musées. De ce fait, la perception du travail artistique se trouve altérée ou modifiée selon le contexte dans lequel les œuvres ont été réfléchies, produites et exposées.

Impact des changements sur la programmation de certaines galeries d’art

Les changements dans les formes d’art et dans les lieux d’expositions sont de plus en plus récurrents dans la scène artistique contemporaine en Tunisie. Une nette distinction est perçue dans le marché de l’art local entre un art institutionnel/conventionnel caractérisé par des pratiques classiques, d’un côté, et un art innovant basé sur des pratiques contemporaines non habituelles, de l’autre. Certains artistes des anciennes générations ont délaissé leurs techniques coutumières pour expérimenter d’autres pratiques et médiums qui correspondent plus aux demandes du marché contemporain. D’autres tentent de trouver une conciliation entre les deux pratiques alors que certains restent hermétiques aux changements et ne sont toujours pas touchés par ce qui se passe aujourd’hui.

Par ailleurs, l’impact de ces changements sur la programmation de certaines galeries d’art est tangible, puisqu’elles offrent à des artistes produisant des œuvres aux formats et techniques différents la possibilité d’investir leurs locaux en mettant en place des scénographies innovantes et non conventionnelles. Galeristes et curateurs ne peuvent plus ne pas tenir compte de ces démarches créatives/innovantes et commencent à mettre en place de véritables stratégies pour promouvoir l’art contemporain auprès des acquéreurs, collectionneurs, mécènes, sponsors et critiques du monde de l’art local et international. Cette nouvelle situation a engendré la baisse de visibilité des artistes dominants des décennies précédentes dont certains continuent à produire des œuvres non rattachées aux nouveaux enjeux artistiques.

L’Association Praxis Art et Design, dont le siège est établi à l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Sousse (ISBAS), a été fondée le 14 février 2019 grâce à l’initiative et aux efforts d’un groupe d’enseignant.e.s en Arts Visuels et Design de l’ISBAS. Sa vocation principale est de créer des opportunités d’apprentissage et d’interaction pour les étudiant.e.s. Au cours des dernières années, elle a mis en œuvre diverses activités, qu’elles soient scientifiques, pédagogiques, artistiques ou professionnelles, tels que des séminaires, des évènements artistiques, des voyages d’études, des ateliers, des conférences, etc. Ses objectifs majeurs sont de promouvoir les Arts Visuels et le Design, de favoriser l’innovation et la créativité dans les domaines connexes et d’établir des liens entre l’Association et les établissements universitaires, la société civile et l’environnement externe.

En 2023, l’Association Praxis Art et Design initie un dialogue entre académiciens et professionnels de l’art des deux rives de la Méditerranée en lançant la Biennale “L’Agora de Praxis”. Cet évènement, prévu tous les deux ans, abordera des thématiques spécifiques aux arts et au design contemporains.