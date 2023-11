Un projet de “Centre de documentation sur les célébrités du Djérid” qui valorise le patrimoine immatériel de cette région du Sud tunisien sera mis en place à Tozeur, a annoncé le ministère des Affaires culturelles.

Ce projet était à l’examen au cours d’une séance de travail tenue, vendredi, au siège du ministère à la kasbah, entre la ministre des Affaires Culturelles, Hayet Ketat Guermazi et le gouverneur de Tozeur, Aymen Bejaoui et en présence des responsables des institutions culturelles concernées.

La ministre a lancé un appel afin de hâter la mise en place de ce projet dans les plus brefs délais tout en veillant à exploiter les industries créatives et la technologie de la réalité augmentée.

Selon un communiqué de son département, publié vendredi soir, cette rencontre était l’occasion de faire une présentation détaillée de certains monuments historiques proposés pour abriter ce projet compte tenu de sa spécificité intellectuelle, littéraire et créative.

En prévision de la mise en place de ce Centre de documentation sur les célébrités du Djérid, un groupe de travail conjoint composé de représentants des institutions relevant du ministère se rendra, la semaine prochaine au Sud. Le but étant d’inspecter les sites proposés pour la mise en place du projet et d’élaborer un programme scientifique, avec l’aide d’experts de la région, en se basant de manuscrits et d’archives littéraires et intellectuelles.

L’équipe réunira des représentants de l’Institut National du patrimoine (INP), de Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (Amvppc), de la Bibliothèque nationale de Tunisie (BNT) et du Centre international de l’économie culturelle numérique de Tunis (TICDCE).

A cet effet, une coordination sera faite entre l’équipe de travail, les autorités régionales et la société civile dans le gouvernorat de Tozeur.