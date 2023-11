Le Centre international de l’économie culturelle numérique de Tunis (TICDCE) a annoncé, vendredi, la création d’un nouveau club baptisé ” le dôme de l’imaginaire ” au sein de l’espace numérique “Maken” qu’abrite le pôle international de la culture et des arts Cheikh Fadel Ben Achour, à la Marsa.

Ce nouvel espace est ouvert chaque samedi, de 14h à 18h, et dimanche, de 10h à 14h. Il est conçu pour l’expérimentation des projets de réalité virtuelle afin de permettre aux jeunes d’acquérir de nouvelles connaissances et d’explorer l’histoire de la Tunisie grâce aux nouvelles technologies, indique le TICDCE dont le siège est situé à la Cité de la Culture à Tunis.

” Maken ” a été inauguré le 9 octobre 2023 au sein du Pôle international de la culture et des arts qui est composé du Centre international de la Tunisie pour les civilisations, le Centre de Tunis pour l’investissement culturel et le Centre international de la culture et des arts, Palais El Abdelliya.