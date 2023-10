La première réunion de la commission sectorielle visant à accélérer la réalisation des projets publics en réponse aux priorités de développement économique et social aux niveaux national et régional s’est tenue, jeudi, au siège du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, selon un communiqué publié par le ministère.

La réunion a porté sur l’examen des projets dont la mise en œuvre est prévue au cours des années 2024 et 2025, notamment ceux inscrits dans le cadre de projets de coopération et financés par des prêts et des dons extérieurs dont le Programme d’Appui à la Formation et à l’Insertion Professionnelle “PAFIP” qui vise à appuyer l’ouverture des centres de formation professionnelle sur leur environnement économique et social et le programme “Irada” qui a pour objectif de structurer la collaboration entre le secteur privé et le secteur public au niveau régional pour le développement du secteur privé et la création d’emploi dans la région.

Il a également été décidé lors de cette première réunion de créer des sous-commissions techniques pour un examen plus approfondi des projets et en vue de proposer des solutions pratiques pour surmonter les difficultés qui entravent la réalisation d’un certain nombre de projets publics.

Cette première réunion de la commission sectorielle s’inscrit dans le cadre de l’application du décret n°68 de 2022 relatif à l’accélération de la réalisation des projets publics.