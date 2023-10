Notre premier invité de la saison 2 (EP.7) est Walid Erray, Head of Data science du DataLab Groupe et de l’IA Factory du Groupe Crédit Agricole, Ex ArcelorMittal et Ex TotalEnergies.

Walid Erray nous offre un aperçu captivant de son parcours académique, qui l’a conduit de la Tunisie à la France, où il a occupé des rôles de grande importance au sein de prestigieux groupes tels que TotalEnergies, ArcelorMittal, et le Groupe Crédit Agricole. Fort d’une expérience multisectorielle, il a acquis des connaissances précieuses sur l’innovation, la gestion de projets, et la conduite du changement, des compétences essentielles pour le développement de solutions en intelligence artificielle.

Au cours de cette conversation, Walid a partagé avec nous sur des sujets passionnants de ses futures Masterclass, qui porteront sur l’intelligence artificielle responsable et maîtrisée.

Dr. Lobna Karoui, une passionnée et experte en intelligence artificielle, a échangé avec Walid sur les défis majeurs des projets en IA, ainsi que sur l’importance d’inculquer la culture de la donnée et de l’IA au sein des différentes professions.

Walid nous transporte dans l’univers infini des opportunités numériques, soulignant que ce secteur représente désormais plus de 5% du PIB en France. Il nous invite chaleureusement à partager ce podcast avec tous ceux en quête des opportunités prometteuses d’avenir.

Bio Express :

Walid Erray est docteur en Machine Learning de l’INSA de Lyon. Il a travaillé pour le groupe Orange, puis pour d’autres grands groupes, où il a mis en place des roadmaps IA alliant R&D, projets applicatifs, livrables industriels et transformation des entreprises.

Aujourd’hui, il est Head of Data science & Artificial Intelligence du DataLab et de l’IA Factory Group au Crédit Agricole. Il est également en charge de l’AI Innovation & Partnerships.

Il accompagne les métiers des Caisses Régionales et Filiales du Crédit Agricole sur différentes thématiques métiers (relation client, risque, gestion de patrimoine, cybersécurité, ressources humaines, etc.) dans l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie Data & IA du groupe.