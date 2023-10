“How to meddle in someone’s life” (Kaf w kaaba halwa) est l’intitulé de l’exposition de la jeune artiste Nadia Kaabi-Linke dont le vernissage est prévu mardi 24 octobre 2023 à 18H00 à l’espace d’art contemporain La Boite (La Charguia 1).

Nadia Kaabi-Linke est une artiste multimédia contemporaine basée à Berlin et à Kiev. Après une maîtrise à l’Ecole des beaux-arts de Tunis, elle a obtenu un doctorat à la Sorbonne Panthéon à Paris. Ayant grandi entre Tunis, Kiev et Dubaï, son histoire personnelle s’est développée à travers la migration à travers les cultures et les frontières, ce qui a grandement influencé sa pratique artistique.

Son travail donne une présence physique à ce qui tend à rester invisible dans les sociétés contemporaines, qu’il s’agisse de personnes, de structures ou des forces géopolitiques qui les façonnent.

D’une manière visuellement puissante, elle chevauche la beauté et la violence, le raffinement et la brutalité, ainsi que le sublime et le vulgaire, engageant le spectateur dans le jeu des forces conflictuelles de la peur et de l’attirance, de la répulsion et du désir.