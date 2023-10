Tunisie : L’ARP évalue la saison touristique et les plans futurs

La Commission du Tourisme, de la culture, des services et de l’artisanat, relevant de l’Assemblée de Représentants du Peuple (ARP) a auditionné, mercredi, le ministre du Tourisme Mohamed Moez Belhassine, sur la question des recettes touristiques.

D’après un communiqué, publié jeudi, par l’ARP, le président de la Commission, Yassine Mami, a indiqué, à cette occasion, que la création d’une commission dédiée au tourisme prouve l’importance de ce secteur et son rôle indispensable dans la relance économique du pays.

Et d’ajouter que cette séance d’audition permettra aux députés d’évaluer la saison touristique actuelle et de prendre connaissance des programmes et plans stratégiques futurs.

Les membres de la Commission ont, pour leur part, souligné l’impératif de valoriser les sites archéologiques et de promouvoir les spécificités culturelles des différentes régions du pays. Ils ont relevé, en outre, la nécessité de généraliser les commissariats régionaux au tourisme, lesquels veillent à solutionner les difficultés auxquelles font face par les professionnels du secteur et à encourager l’investissement touristique.

Les députés se sont interrogés sur le niveau de couverture des dépenses de compensation accordées par l’Etat à ce secteur, par les recettes touristiques.

Ils ont appelé, en outre, à revoir le cadre législatif organisant cette activité et à simplifier les procédures d’investissement, dans le but d’appuyer les professionnels et de les inciter à promouvoir ce secteur.

Belhassine a présenté, à cette occasion, plusieurs programmes visant à diversifier le produit touristique dans plusieurs régions du pays, dont ” la route du patrimoine mondial UNESCO ” qui s’attèle à valoriser les sites tunisiens figurant sur la liste du patrimoine matériel et immatériel de l’UNESCO, ” la route cinématographique “, qui vise à faire connaître les régions qui ont abrité le tournage de films internationaux et “la Route culinaire” ayant pour objectif de mettre en valeur le patrimoine culinaire national.

Par ailleurs, il a fait savoir que son département a appuyé la création d’organismes de gestion de la destination (Destination Management Organisation -DMO), pour une meilleure gestion de l’activité touristique, un encadrement adéquat des promoteurs et des investisseurs, et un développement du tourisme durable. C’est ainsi, qu’il a rappelé que la Destination Dhaher a été sélectionnée comme meilleure destination du tourisme vert, dans le monde, en 2022.

Répondant aux interventions des députés, Belhassine a fait savoir qu’un projet de code d’investissement pour le secteur touristique, regroupant tous les textes le régissant est en cours d’élaboration par son département, dans l’objectif d’harmoniser le cadre juridique organisant le tourisme national.

Il a indiqué que son département se penche aussi sur l’évaluation de la contribution réelle du secteur touristique au PIB et sur la mise en place d’un nouveau système de classification des unités hôtelières vers la fin de 2023.

Il a rappelé que les recettes touristiques ont atteint 5,8 milliards de dinars à fin septembre 2023, insistant sur l’importance de ce secteur vital qui représente 10% du PIB et emploie près de 400 mille personnes, malgré les difficultés structurelles et conjoncturelles qu’il traverse. Déplorant la faiblesse des ressources du Fonds de protection des zones touristiques et du Fonds de Développement de la Compétitivité du secteur touristique alors que le nombre des communes touristiques a augmenté à 57 communes actuellement, le ministre a appelé au renforcement des ressources de ces deux structures et à impliquer tous ceux qui bénéficient du secteur touristique dans leur financement.

Il a fait savoir que son département a mis en place un plan d’action visant à promouvoir les investissements touristiques et à garantir la proximité des services administratifs, en organisant des journées d’investissement dans les différentes régions.

S’agissant de la qualité des services, le ministre a indiqué que les services de contrôle relevant de son département veillent à assurer un contrôle périodique des différentes unités touristiques, précisant que plus de 6 mille opérations de contrôle ont été effectuées à fin septembre 2023.

Pour ce qui de l’endettement du secteur, Belhassine a souligné qu’un comité ministériel présidé par le ministère des finances a été mis en place pour résoudre cette problématique, faciliter l’accès au financement pour les professionnels du secteur et encourager le secteur bancaire à soutenir le tourisme national.