C’est le modèle ‘’ Honor 90 lite’’ qui inaugurera la commercialisation de la marque sur le marché tunisien. La société SMART en aura l’exclusivité.

Jeudi 28 septembre, Michael Lin, représentant la société Honor, de fabrication de GSM et Mohamed Ali Gharsallah, Directeur commercial et marketing chez SMART, ont fait tandem pour la présentation au public du modèle ‘’Honor 90 Lite’’. Ce sera le premier modèle à être commercialisé sur le marché tunisien. L’évènement s’est déroulé dans un restaurant de la Soukra et le contact avec la presse nationale a été fort édifiant, de l’avis des deux responsables.

SMART et Honor, en partenariat commercial

Les deux enseignes s’engagent dans un partenariat commercial qui promet d’être porteur. En effet la gamme Honor sera élargie à d’autres modèles d’ici la fin de l’année. SMART, distributeur de produits High Tech notamment en informatique, Photographie et téléphonie mobile, possède un réseau commercial de standing. Rappelons que la société a fait une belle introduction en bourse en 2022. Honor pour sa part offre un profil en ligne avec son partenaire tunisien. Le constructeur chinois s’est séparé de Huawei en 2020. Et, depuis il a fait du chemin. Sa part de marché a grimpé de 4% en 2020 à 18% à la fin du premier semestre 2023. Le plaçant en pole position. La jeune marque arriverait en 6ème rang mondial avec 7% des ventes environ en 2023. Honor, s’honore de ses choix technologiques forts. La marque a intégré sa production à hauteur de 80% par l’intelligence artificielle. Elle serait présente dans 100 pays et dispose de six centres de recherche et développement de par le monde. Nous assistons donc à une alliance entre un potentiel technologique à un fort standing commercial, ce qui est de bon augure pour le consommateur tunisien.

Les caractéristiques de l’appareil ‘’90 Lite’’

Le modèle ‘’90 lite’’ a été exposé pour la circonstance. Il possède une double caméra de 100 MPX. Elles donnent la possibilité d’affichage de deux écrans superposés avec une animation différenciée selon la volonté de l’utilisateur. L’image est nette et claire. Les caméras procèdent à un changement dynamique de luminosité en fonction de l’avancement de la lumière du jour. Elles permettraient de ce fait de prendre des photos même dans le noir. Avec le ‘’90 lite’’ on peut faire une transmission en live streaming sans besoin de recourir à la case fichier. L’appareil possède une capacité de mémoire de 13 GB de RAM donc 5 dits ‘’Turbo RAM’’. De ce fait ils permettent de convertir le RAM de stockage en RAM de mémoire. Cette caractéristique permet de compresser les fichiers tout en préservant leur qualité d’origine offrant de l’espace pour stocker jusqu’à 65000 photos et 25000 chansons.

Aspects extérieurs

L’écran est de 6,7 pouces. La batterie, pour sa part est de 4500 MA (22 volts) ce qui permet une autonomie aisée. L’appareil est actionné par Android 13 avec une application Honor Magic 7.1 et il est commercialisé avec trois coloris soit le noir, argent et titanium. Le modèle bénéficie d’une certification audio de haute résolution. Le ‘’90 Lite’’ est déjà disponible chez SMART au prix de 999 TND.