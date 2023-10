Six illustrateurs tunisiens interprèteront Italo Calvino dans une exposition qui s’intitule ” Calvino : Au-delà du visible ” consacrée aux œuvres les plus importantes de ce grand écrivain italien.

Cette exposition dont le vernissage aura lieu, le 17 octobre 2023, à la Librairie Mille Feuilles, (La Marsa) se tient à l’occasion de la célébration du centenaire de la naissance de l’Italien Italo Calvino (1923-1985) l’un des écrivains italiens les plus lus et dont les livres sont parmi les plus appréciés auprès du lectorat arabe.

Cette exposition initiée par l’Institut culturel italien de Tunis (IIC) s’inscrit également dans le cadre de la 23e semaine de la langue italienne dans le monde. L’Institut propose cinq rencontres littéraires, dédiées à l’œuvre de ce grand écrivain (depuis le 26 juillet dernier) qui se poursuivront jusqu’au mois de décembre prochain, avec au programme de la littérature et de la peinture pour un échange littéraire et artistique et une relecture de certaines de ses œuvres les plus remarquables.

Placée sous le commissariat d’Anna Gabai et Abir Gasmi, l’exposition ” Calvino : Au-delà du visible ” présentera des œuvres d’Ahmed Ben Nessib, Sonia Ben Salem, Aymen Mbarki, Seif Eddine Nechi, Othman Selmi et Kamal Zakour qui sont des illustrateurs tunisiens talentueux dont certains ont déjà collaboré avec des festivals et des revues italiennes. Ces artistes sont invités à interpréter les œuvres les plus importantes de l’écrivain ligure avec leur propre style.

Les œuvres d’Ahmed Ben Nessib et d’Othman Selmi ont déjà été publiées dans plusieurs revues internationales, tandis que Seif Eddine Nechi est l’un des fondateurs du collectif lab619, né après la révolution de 2011 et connu en Italie grâce aux traductions publiées par Fortepressa.

Dans une nouvelle collaboration sur Calvino, les textes de Gasmi accompagnent les illustrations de Zakour. Participent également les jeunes artistes autodidactes Aymen Mbarki, dont le travail voyage entre littérature, mythologie grecque et tragédie, et Sonia Ben Salem, dont les illustrations dépeignent la société tunisienne avec humour et ironie.

“Dans les illustrations de Calvino : Au-delà du visible, les noirs et les blancs raffinés s’entrelacent avec des couleurs vives, les ombres rencontrent des champs de couleurs et les petites créatures trouvent l’espace dont nous n’avons jamais su qu’elles avaient besoin. Comme l’écrivain ligure, nos artistes ont voyagé entre les mondes et les époques, mettant à profit leur talent pour nous faire vivre une expérience artistique qui dépasse le quotidien sans jamais le quitter. Elle l’enrichit et le rend plus aimable et plus compréhensible”, a déclaré la commissaire de l’exposition Anna Gabai.

Pour Abir Gasmi, “le style d’écriture ludique, subtil, léger, précis et évocateur de Calvino fait de chaque lecteur un illustrateur imaginaire.

Plutôt que d’illustrer le texte, les images de cette exposition suggèrent ce que les mots écrits ne disent pas. Elles vont au-delà de ce qui est visible. Ces images nous permettent aussi de découvrir un univers, celui de chaque artiste dont l’imagination prend les couleurs de Calvino tout en gardant sa propre substance. Elles réunissent deux mondes créatifs qui se croisent et se fondent de manière surprenante”.

La consécration internationale de Calvino, y compris dans le monde arabe, intervient suite à la publication posthume des “Leçons américaines” en 1988. A ce jour, des dizaines de traductions, notamment de ses œuvres les plus féeriques, ont été publiées dans plusieurs pays arabes, parmi lesquels la Syrie, l’Egypte, l’Irak, le Koweït, l’Arabie Saoudite et la Tunisie.