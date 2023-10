Dans le cadre de l’Octobre musical 2023 et avec le soutien de la fondation suisse pour la culture Pro Helvetia, ContempArabic Jazz Ensemble se produira dans le cadre d’une tournée tunisienne à Monastir, Mahdia et Tunis pour une série de concerts et de master class du 6 au 13 octobre 2023.

” Avec ses compositions et ses arrangements de mélodies issues de la tradition orientale “, le groupe est notamment composé de musiciens suisses – Stephan Athanas (basse, composition), Tony Renold (batterie) et Dave Feusi (saxophone), et Tunisiens avec Samiha Ben Said (voix, qanun) et Samir Ferjani (ney).

ContempArabic Ensemble de Stephan Athanas existe depuis 1996. Il est composé de musiciens et musiciennes tunisien(ne)s, français et suisses.

Depuis 1998 Samiha Ben Said, musicologue et musicienne chante dans le groupe. Ces musiciens mêlent, interprètent et confrontent la musique Arabe, le Jazz et des influences de la musique moderne. En interprétant des musiques originales, des standards de la musique Arabe et du Jazz, l’ensemble se distingue par des mélanges de styles musicaux arabes et contemporains.

Pour sa tournée tunisienne, l’ensemble sera présent au conservatoire de Monastir, au conservatoire et à la maison de culture de Mahdia. A Tunis, c’est à Ennejma Ezzahra que l’ensemble se produira ainsi qu’à l’espace Mass’Art.