Tunisie : Atelier régional sur la gestion et la protection du patrimoine subaquatique

Un atelier régional sur la gestion et la protection du patrimoine subaquatique organisé du 18 au 30 septembre, sur le site archéologique de Sidi Rais (Carpis) à Slimane, au gouvernorat de Nabeul, a pris fin samedi.

Des chercheurs et spécialisés en archéologie sous-marine représentant l’Algérie, le Maroc, la Libye et la Tunisie ont pris part à cet atelier organisé par l’Institut National du patrimoine (INP) en partenariat avec l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC) et le Comité National pour l’Unesco dans le cadre du programme de contribution de l’UNESCO aux activités des Etats membres pour les années 2022 et 2023.

L’objectif était de renforcer les capacités scientifiques et techniques des personnes impliquées dans la gestion du patrimoine culturel subaquatique et d’établir un réseau d’experts pour soutenir la coopération dans le développement de la recherche archéologique subaquatique en Afrique du Nord.

Wafa ben Slimane, chercheuse à l’INP, a déclaré au correspondant de TAP à Nabeul, que les travaux de ce premier atelier maghrébin étaient essentiellement axés sur la plongée sous-marine en introduisant des méthodes et des techniques de recherche archéologique sous-marine, en plus de la formation aux techniques de conservation préventive des pièces archéologiques extraites de la mer.

Des participants d’institutions spécialisées dans le patrimoine subaquatique au Maroc, en Algérie et en Libye ont salué le programme de cet atelier qui leur a permis d’améliorer leurs connaissances et leurs compétences en vue de les appliquer dans leurs pays respectifs.

Selon le programme détaillé de cet atelier, la partie théorique de la formation encadrée par des experts internationaux et nationaux, a couvert notamment la photographie sous-marine, les relevés photogrammétriques et techniques de modélisation 3D, les techniques de conservation préventive des artefacts sous-marins récupérés, les techniques des fouilles archéologiques sous-marines et la méthodologie de documentation et la gestion durable du patrimoine culturel subaquatique.

Au programme de la formation pratique relative aux méthodes de prospection archéologique sous-marine, des plongées sur le site de naufrage de Carpis 4, situé à environ un mille marins des Côtes. Carpis 4 est constitué des restes d’amphores d’origine italienne, datant du 1er siècle, qui servaient au stockage et au transport des vins vers diverses provinces romaines du bassin méditerranéen.