La Tunisie participera au salon “Expo Doha 2023”, qui aura lieu le 2 octobre 2023, sous le signe “Désert vert, meilleur environnement” et qui sera dédiée à l’agriculture et le jardinage.

L’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA), a annoncé dans un communiqué publié mardi, que la participation tunisienne est parrainée par le ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, avec un stand d’une superficie d’environ 900 mètres carrés dans une exposition totale de 1,7 million de mètres carrés.

L’événement, qui se terminera le 28 mars 2024, comprendra des conférences internationales, des réunions pour des partenariats et des ateliers sur les technologies modernes et les start-up, ainsi que des séances de dégustation de certains produits agricoles et autres, parallèlement à la tenue des journées de partenariat tuniso-qatari et une présentation des produits de terroir et d’autres activités.

D’après l’APIA, la participation tunisienne vise à renforcer le partenariat et la coopération entre la Tunisie et le Qatar à travers la présentation des expériences tunisiennes dans le domaine de la politique de la gestion de l’eau et du développement durable, ainsi que la promotion des start-up à cet événement mondial.

L’exposition mobilisera 80 pays et ONG et devra être visitée par plus de 3 millions de personnes.