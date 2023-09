La Tunisie a, toujours, les canaux de partenariat et de coopération avec tous ses partenaires [..] elle n’a pas, dans ses traditions, de rejeter un partenaire pour un autre “, a déclaré, mardi, à Moscou, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar.

S’exprimant, lors d’une conférence de presse tenue à l’issu de son entretien avec son homologue russe Sergueï Lavrov, Ammar a souligné que la sécurité et la stabilité du pays ainsi que la protection des catégories sociales les plus défavorisées sont des lignes rouges.

“La Tunisie est prête à discuter avec tous ses partenaires, dont le Fonds monétaire international qui ” doit être au service des pays et non pas le contraire “, a-t-il lancé.

En réponse à une question sur la crise migratoire dans la région de la méditerranée, le ministre a insisté que le traitement de cette situation dépasse les capacités d’un seul pays quel qu’il soit.

La Tunisie prône une approche globale qui nécessite les efforts de toutes les parties concernées par les flux migratoires, pour s’attaquer aux raisons profondes qui ont amené à la situation actuelle.

Par ailleurs, le chef de la diplomatie tunisienne a souligné que l’entrevue avec son homologue russe a permis d’aborder les volets de la coopération et les concertations politiques entre les deux pays.

Sur le plan bilatéral, tous les domaines de coopération sont ouverts à un renforcement, il n’y a aucune entrave pour consolider la coopération après un ralentissement dû principalement à la crise sanitaire du Covid-19, a-t-il ajouté.

Le ministre a mis l’accent sur la convergence des points de vue des deux pays à l’égard des questions internationales et régionales de l’heure, dont la cause palestinienne, le dossier libyen, et la question du retour de la Syrie à la Ligue des Etats arabes.

Pour sa part, le ministre russe des Affaires étrangères a affirmé que la Russie soutient le processus de réformes politiques entamé par le président de la République Kaïs Saïed pour protéger l’Etat et relancer l’économie tunisienne.

Sur le plan économique, Sergueï Lavrov a fait part de la disposition mutuelle des deux pays à renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines dont les domaines de hautes technologies et de nucléaire civile, et à explorer de nouvelles opportunités de partenariat.

” La Tunisie fait partie des partenaires majeurs de la Russie dans le continent africain, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 1,2 milliard de dollars durant la première moitié de l’année 2023 “, a-t-il ajouté.

Il a été convenu, dans ce sens, d’augmenter les achats des produits tunisiens, en particulier les produits agricoles et textiles, et d’œuvrer à rétablir le nombre de touristes russes en Tunisie, qui a atteint les 600 mille avant la crise du Covid-19, a-t-il précisé.

Egalement, il a été convenu d’augmenter les achats des céréales russes par la Tunisie, a assuré Lavrov, faisant savoir que le premier lot de céréales a été acheminé vers la Tunisie.

A noter que la PDG de l’Office des céréales fait partie de la délégation qui accompagne le ministre des Affaires étrangères dans cette visite de travail de deux jours à Moscou.