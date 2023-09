Le port de la Goulette accueillera le mardi 26 septembre courant, plus de 4500 personnes (touristes et équipage), à bord du navire “Costa favolosa” en provenance de Palerme (Italie), lequel effectue le 1e voyage de la compagnie “Costa croisières” en Tunisie, annonce dimanche, l’Office De La Marine Marchande Et Des Ports.

Costa Favolosa, l’un des plus gros paquebots de croisière en Méditerranée, fabriqué en 2011, compte 1508 cabines, il est long de 290 mètres et comporte 17 étages.

L’OMMP indique que deux réunions se sont tenues à son siège entre tous les intervenants dans ce domaine, pour bien préparer accueil de ce paquebot et le retour des croisières organisées par cet armateur, vers la destination tunisienne.

Cette première croisière de la compagnie Costa intervient après une absence de plus de 8 années et devrait être suivie par cinq autres croisières en 2024.