“Le diagnostic précoce de la maladie d’Alzheimer et la prise en charge durant les premières phases de la maladie peuvent retarder certains symptômes comportementaux et psychologiques chez les patients de 5 à 10 ans,” a indiqué, jeudi, la gériatre et spécialiste de la prise en soins de la maladie d’Alzheimer, Afef Hammami dans une déclaration à la TAP, à l’occasion de la journée mondiale de la maladie d’Alzheimer qui coïncide avec le 21 septembre de chaque année.

Elle a précisé que la prise en charge précoce du patient permet d’éviter les symptômes aigus de la maladie et le déclin rapide des fonctions cognitives, de manière que les personnes atteintes continuent d’exercer leur activité quotidienne.

Hammami a souligné l’importance de la prévention de la maladie d’Alzheimer à travers l’exercice d’une activité sportive et les promenades en plein air, ainsi que le traitement des maladies chroniques telles que le diabète et l’hypertension artérielle.

Elle a indiqué que la découverte d’un nouveau médicament commercialisé sous le nom de “lequembi”, qui a fait l’objet d’études cliniques pour le traitement de la maladie d’Alzheimer a prouvé son efficacité. Ce dernier permet de ralentir le déclin cognitif des patients atteints à un stade encore précoce de la démence.

Hammami a rappelé que la Tunisie compte aujourd’hui environ 60 mille patients atteints de la maladie d’Alzheimer. Ce chiffre devrait atteindre 100 mille d’ici 2025 a-t-elle ajouté.