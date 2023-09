La ministre de la Famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, Amel Belhaj Moussa a souligné, dans l’allocution de la Tunisie au 5ème Sommet démographique de Budapest, l’attachement de la Tunisie à son rôle social en adoptant de nouvelles approches axées sur l’humain et en poursuivant ses efforts pour établir un nouveau système de développement social et économique.

Elle a mis l’accent lors d’une réunion ministérielle de haut niveau, sur le pari de l’Etat tunisien sur le capital humain, rappelant la promulgation dès l’aube de l’indépendance, du code du statut personnel, l’organisation des relations au sein de la famille, l’obligation de la scolarisation des enfants des deux sexes à l’âge de six ans et le développement des services de santé au profit de la famille. Elle a ajouté que la nouvelle constitution tunisienne publiée en 2022, stipule que l’Etat est chargé de protéger la famille, les enfants, les personnes âgées, les femmes et les personnes à besoins particuliers, selon un communiqué du ministère.

La ministre a évoqué les défis démographiques auxquels est confrontée la Tunisie et le ferme engagement à garantir la protection familiale et à développer des approches nationales pour protéger la famille, faire progresser ses rôles et soutenir ses capacités dans un monde en mutation, indiquant que les politiques publiques, les plans de développement et les programmes misent sur les défis liés aux mutations démographiques.

Selon les indicateurs démographiques, l’espérance de vie en Tunisie est passée à 76 ans et le nombre de familles s’élève à plus de 3 millions. Le pourcentage de Tunisiens de plus de 60 ans passera de 13% actuellement à 22,6% en 2044, selon la même source.

Amal Belhaj Moussa a souligné que le taux de croissance démographique en Tunisie est l’un des taux les plus faibles (1,03%) en raison de la baisse de la natalité de 2,4 enfants par femme en 2014 à 1,8 enfant par femme en 2021.

La ministre a également présenté des statistiques qui mettent en évidence les résultats du pari sur l’éducation et les femmes, notamment le taux de scolarisation élevé, le nombre d’étudiantes et la forte présence des femmes dans tous les secteurs d’activité (médecine, enseignement, justice, administration…) ainsi que dans les postes de responsabilité.

Le 5ème Sommet démographique de Budapest se tient les 14 et 15 septembre en cours à Budapest en Hongrie sous le thème “la famille est la clé de la sécurité”. Des délégations officielles internationales, des représentants de la société civile et de médias prennent part aux travaux du sommet dont les travaux sont axés sur les moyens de relever les défis auxquels fait face la famille.