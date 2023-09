En Tunisie L’asthme chez l’enfant, est une maladie chronique qui touche entre 3.5% et 4%*

Conformément à l’engagement d’AstraZeneca quant à son approche centrée sur le patient et dans le cadre de son projet d’amélioration de la prise en charge de l’asthme pédiatrique en collaboration avec les hôpitaux publics en Tunisie, une première mesure a été entreprise afin de faciliter l’accès au traitement pour les patients asthmatiques.

Il s’agit d’une initiative d’AstraZeneca en collaboration avec les hôpitaux publics dont l’objectif est d’améliorer la prise en charge de l’asthme chez l’enfant, une collaboration qui a permis d’équiper de nombreux hôpitaux avec plus de 50 nébuliseurs.

Un pas très important pour AstraZeneca et tous les tunisiens :

Ces salles de nébulisation constituent un espace isolé qui permet aux patients de bénéficier des services médicaux et de recevoir les traitements nécessaires. En outre, l’espace peut accueillir simultanément entre 7 et 10 patients.

Cette initiative a également pu mettre en place cinq salles de nébulisation, dans d’autres grands hôpitaux tunisiens, à l’instar de :

L’hôpital Yasminet de Ben Arous, avec 7 nébuliseurs L’hôpital Farhat Hached à Sousse avec 6 nébuliseurs L’hôpital Hédi Chaker à Sfax avec 6 nébuliseurs

Les travaux des deux autres salles de nébulisation viennent de s’achever, à l’hôpital de Djerba et l’hôpital de Gabès, aujourd’hui totalement opérationnelles.

Le progrès de la science pour la santé de tous :

AstraZeneca, toujours soucieuse de faciliter l’accès au soin pour tous, continue de miser sur le secteur de santé public qui représente l’un des piliers fondamentaux de ce beau pays.

Ce projet et cette initiative marque aussi l’ADN d’AstraZeneca quant à la culture de sa responsabilité sociétale basée sur la recherche et le développement scientifique en faveur d’un accès au traitement.

« C’est la première mesure que nous avons voulu entreprendre en Tunisie. Nous tenons à ce qu’elle reflète de manière plus claire les valeurs d’AstraZeneca toujours guidées par la science et en particulier donner la priorité aux patients.

A travers ces salles de nébulisation, l’initiative renforce la prestation des soins d’urgence, en particulier dans des conditions telles que les crises d’asthme aiguës et d’autres maladies respiratoires aiguës.” a déclaré Rami Scandar, président pour le Proche-Orient et le Maghreb chez AstraZeneca.

Leila Mrad, directrice générale chez AstraZeneca Tunisie, a ajouté à son tour : « Cela répond mieux aux besoins en matière de soins d’urgence hospitaliers, puisque ces salles de nébulisations fournissent des solutions rapides, efficaces et faciles d’utilisation. Nous sommes impatients d’aider davantage de patients qui ont des maladies respiratoires à travers toute la Tunisie pour leur faciliter l’accès au traitement dans les meilleures conditions possibles et par conséquent contribuer à leur offrir une meilleure qualité de vie, apaiser leurs inquiétudes et s’assurer qu’ils reçoivent un traitement approprié. »

De son côté, Professeur Thouraya Kamoun, chef du service pédiatrique de l’hôpital Hédi Chaker, a déclaré : « C’est un grand plaisir pour nous de nous associer à AstraZeneca pour pouvoir desservir la population tunisienne, en particulier les jeunes qui souffrent de maladies respiratoires. Nous attendons avec impatience des collaborations plus fructueuses qui se préoccupent du bien-être des patients. »

