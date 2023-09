Cinéma Tunisien à l’Honneur : Les Films ‘Les Filles d’Olfa’ et ‘Behind The Mountains’ au Festival de Londres

” Les filles d’Olfa ” de Kaouther Ben Hania et ” Behind The Mountains ” de Mohamed Ben Attia sont au programme de la 67e édition du Festival du Film de Londres (BFI London Film Festival) prévue du 4 au 15 octobre 2023.

” Les filles d’Olfa ” (Four Daughters, titre en Anglais) a été sélectionné dans la section ” Debate ” alors que ” Behind The Mountains ” (Oura El Jbel, titre en arabe) figure dans la section ” Dare “.

Sorti dans les salles françaises début juillet dernier, “Les filles d’Olfa” est le film candidat qui représentera la Tunisie à l’Oscar du meilleur film international des 96èmes Academy Awards.

Après sa première mondiale à la 76e édition du festival de Cannes (16 au 27 mai 2023) où il a été présenté en compétition officielle, le film fera sa première nord-américaine à la 48ème édition du Festival international du film de Toronto (TIFF) qui se tiendra du 7 au 17 septembre 2023.

Ben Hania est la scénariste, la monteuse et la réalisatrice de ce docu-fiction (110 minutes) qui est son cinquième long-métrage. Cinetelefilms prod est le producteur de cette coproduction internationale entre la Tunisie, la France, l’Allemagne et l’Arabie Saoudite.

Dans une musique de film d’Amine Bouhafa, “Les filles d’Olfa” réunit un casting composé de Olfa Hamrouni, Eya Chikhaoui, Tayssir Chikhaoui, Hind Sabri, Nour Karoui, Ichraq Matar et Majd Mastoura.

La vie d’Olfa, Tunisienne et mère de 4 filles, oscille entre ombre et lumière. Un jour, ses deux filles aînées disparaissent. Pour combler leur absence, la réalisatrice convoque dans ce docu-fiction, des actrices professionnelles et met en place un dispositif de cinéma hors du commun afin de lever le voile sur l’histoire d’Olfa et ses filles.

” Behind The Mountains ” est le troisième long-métrage de Ben Attia, après Inhebek Hedi (2016) et Weldi (2018).

Ecrite et réalisée par Mohamed Attia, cette fiction (98’) est une coproduction entre la Tunisie (Nomadis Images), la Belgique, la France, l’Italie, l’Arabie Saoudite et le Qatar.

Parmi les principaux acteurs au casting, Majd Mastoura, Samer Bisharat, Walid Bouchhioua, Selma Zeghidi, Helmi Dridi et Wissem Belgharek.

Synopsis : “Après avoir passé quatre ans en prison, Rafik n’a qu’un seul plan, emmener son fils derrière les montagnes et lui montrer sa découverte étonnante”.

” Behind The Mountains ” est présenté en première mondiale dans la section Orizzonti de la 80ème Mostra de Venise (Festival International du Film de Venise) qui se déroule au Lido de Venise du 30 août au 9 septembre 2023.

La section Orizzonti est une compétition internationale dédiée aux films qui représentent les dernières tendances esthétiques et expressives.

Organisé par la Biennale de Venise, le Festival International du Film de Venise inaugure la saison automnale des grands festivals du cinéma.

Organisé par le British Film Institute, le Festival du Film de Londres est un prestigieux festival créé en 1956 qu’aceuille chaque année la Capitale britannique Londres. Le line-up comprend 252 oeuvres (films et séries télévisées) en provenance de 92 pays.