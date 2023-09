Vers un tourisme durable dans les régions sahariennes de la Tunisie

Une équipe de travail relevant des directions concernées par l’investissement, l’encadrement des promoteurs, les produits, le patrimoine et la promotion se déplacera, à partir de demain mercredi, vers les gouvernorats de Tozeur, Kébili et Tataouine pour organiser des séances de travail avec les autorités régionales.

Les professionnels et tous les acteurs du secteur touristique, examineront, lors de ces réunions, les moyens à meme de concrétiser les décisions annoncées, le 6 juillet 2023, lors de la tenue d’une séance de travail ministérielle.

Il s’agit, également, de prendre connaissance des préoccupations et des obstacles liés à l’activité du tourisme saharien et oasien et identifier les solutions qui permettront de les éliminer, selon un communiqué publié, mardi, par le Ministère du Tourisme.

A rappeler que la séance de travail ministérielle a permis de passer en revue les principaux problèmes et défis qui se posent devant ce secteur ainsi que les opportunités qui permettent de faire évoluer le tourisme saharien et oasien vers un tourisme durable. Il s’agit, aussi, de diversifier le produit touristique, à travers la valorisation, l’identification, et la protection du patrimoine culturel, humain et naturel.

L’objectif est également, de créer de nouvelles opportunités d’investissement et de nouveaux marchés pour les produits locaux, de terroir et artisanaux, d’améliorer les équipements, d’assurer une bonne exploitation des ressources naturelles et de préserver l’équilibre écologique.

Les mesures pouvant être prises à court et moyen termes pour promouvoir le tourisme saharien et oasien, ont été, en outre, au centre de cette séance de travail ministérielle. Ces mesures concernent, essentiellement, la gouvernance, la révision du cadre législatif, le développement du produit et du transport, la protection de l’environnement, l’investissement et les ressources humaines, ainsi que la promotion et la commercialisation.

Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Mohamed Moez Belhassine a mis l’accent, lors de la séance de travail organisée, mardi, au département du Tourisme, sur l’impératif de poursuivre le travail pour concrétiser les mesures décidées lors de la séance de travail ministérielle.

Il a plaidé pour la promotion du Sahara, en tant que destination touristique ” unique “, tout en appelant à la nécessité d’unifier les efforts de tous les acteurs du secteur qui vise à le consolider, notamment au niveau de l’accès à cette destination et en dynamisant le trafic aérien.

Il s’agit, également, d’améliorer les services dans les différents postes frontaliers du sud tunisien et de développer la flotte du transport touristique, ainsi que la valorisation de l’artisanat du sud tunisien, selon la même source.