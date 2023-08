La Tunisie accueille le Beauty and Tourism Festival : Rendez-vous international de la beauté

La Tunisie accueille le Beauty and Tourism Festival

La Tunisie sera la capitale mondiale de la coiffure et de la beauté, en accueillant le Festival de la beauté et du tourisme “Beauty and Tourism Festival”, du 1er au 5 septembre 2023.

Le public du festival aura ainsi la possibilité de découvrir les nouvelles tendances cosmétiques de cette saison du secteur de la beauté, la cosmétique et l’esthétique qui couvrent tous les produits et services.

Cet événement d’envergure internationale, qui sera organisé à l’initiative de l’UNFT, connaitra la participation de délégations de Syrie, Jordanie, Algérie, Libye, Mauritanie, Irak, Egypte, Bahreïn, Emirats Arabe Unies, Koweït, Arabie Saoudite, Turquie, Allemagne et France.

Prendront part à ce festival des experts et professionnels internationaux dans le monde de la beauté et des produits cosmétiques.

Ce festival représente un rendez-vous d’échange d’expériences dans le domaine de la coiffure et de la beauté et une opportunité pour développer ce secteur et les échanges culturels ainsi que la promotion de la destination Tunisie, a délaré la porte-parole de l’Union nationale de la femme tunisienne (UNFT) à l’agence TAP, Mansoura Bin Sultana.

Il est à noter que le Festival de beauté et de tourisme s’est tenu 5 fois depuis son lancement à Antalya, en Turquie, et que la Tunisie a été choisie cette année comme destination pour accueillir la sixième session.