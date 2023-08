Le CNOPT dépose un projet de loi modifiant la loi 73-55 sur l’organisation des professions pharmaceutiques

La secrétaire générale du conseil national de l’ordre des pharmaciens (CNOPT) Thouraya Ennaifer a indiqué mardi, que le projet de loi portant amendement de la loi 73-55 sur l’organisation des professions pharmaceutiques 73-55 a été déposé depuis 2022 au ministère de la santé.

“Nous souhaitons soumettre ce projet de loi à l’assemblée des représentants du peuple (ARP) après les vacances parlementaires, a-t-elle précisé.

Ennaifer a affirmé que ce projet de loi comprend des dispositions qui favorisent l’évolution de ce secteur et l’ouverture des perspectives d’emploi, outre la mise en place d’un cadre juridique au profit des pharmaciens hospitaliers et la numérisation du secteur des médicaments.

Elle a relevé que le secteur des médicaments fait face depuis plus d’un an, aux difficultés liées au contrôle et à la distribution hors des circuits officiels.

Le président de la république Kais Saied avait au cours d’un entretien, hier lundi avec le ministre de la santé Ali Mrabet, appelé à la nécessité de contrôler les médicaments, qu’ils soient importés ou fabriqué en Tunisie et de constituer un stock stratégique essentiellement pour les médicaments vitaux, étant donné que le droit à la santé est un droit humain fondamental.

S’agissant du stock stratégique des médicaments, la secrétaire générale du CNOPT a indiqué que la pharmacie centrale ne ménage aucun effort afin d’approvisionner les laboratoires, les fournisseurs et la pharmacie centrale en médicaments vitaux.

Elle a ajouté qu’un projet de loi sur les compléments alimentaires a été déposé en 2023 au ministère de la santé et englobe la phase de fabrication et de distribution, précisant que ce secteur a connu des dépassements en l’absence du contrôle de la part du ministère du commerce et de la promotion des exportations.