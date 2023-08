La 3ème édition du Festival du court-métrage CINEMANA ou Journées cinématographique du court métrage à Tunis se tiendra du 4 au 9 septembre 2023 à la Cité des sciences de Tunis (CST).

Organisées par l’Alliance Française de Tunis (AFT) avec le soutien de la Principauté de Monaco, du Consulat Général de Monaco à Tunis et de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), les Journées cinématographiques du court-métrage à Tunis seront l’occasion pour les jeunes de présenter leurs films, de se former et de rencontrer des professionnels du cinéma.

Ouvert à tout type de court-métrage, qu’il soit de fiction, documentaire, d’animation ou expérimental réalisé par des jeunes âgées entre 16 ans et 30 ans résidant en Tunisie, le festival prévoit dans sa programmation des projections cinématographiques, la compétition de courts-métrages, et des ateliers de formation à l’image et au son (prise de vue, cadrage, photographie, montage, son, réalisation) animés par des professionnels du cinéma.

Ces ateliers de de formation aux jeunes cinéphiles représentent un enjeu central de l’événement. L’objectif est de confirmer ou dévoiler des vocations, d’enrichir des savoirs faires techniques tout en créant une communauté de jeunes artistes passionnés.

CINEMANA qui se veut le rendez-vous annuel de la création cinématographique pour les jeunes a pour ambition d’accompagner les jeunes et de leur proposer des opportunités de formation et de reconnaissance de leurs œuvres cinématographiques.

Après une première édition en 2021, ce festival du court-métrage qui s’étend pour accueillir des jeunes de toute la Tunisie vise à contribuer à la création d’un réseau cinématographique représentatif de toutes les régions de la Tunisie à travers l’initiation aux différents métiers du cinéma, la promotion des talents des jeunes réalisateurs et la confirmation de leurs vocations.

Pour son édition 2022, CINEMANA a accueilli environ 300 jeunes cinéphiles de 12 villes tunisiennes pour des compétitions, des formations et divers événements.