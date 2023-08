Tunisie : les excursions maritimes attirent les touristes de tous les pays

La Tunisie enregistré depuis le début de l’année et jusqu’au 17 août courant l’arrivée de près de 114 mille touristes de différentes nationalités notamment des Américains, des Français, des Espagnoles et des Italiens, grâce à 26 excursions maritimes.

Dix-huit voyages supplémentaires sont attendus pour atteindre au total 44 voyages à la fin de l’année, selon un communiqué du ministère du Tourisme.

Ces données ont été publiées à l’occasion de la rencontre qu’a eue vendredi le ministre du Tourisme, Mohamed El Moez Belhassine, avec les professionnels du tourisme de plaisance.

La réunion a permis de prendre connaissance du déroulement des activités des excursions touristiques maritimes et des conditions de l’arrivée des différents paquebots maritimes en Tunisie ainsi que des circuits touristiques proposés à cet effet.

Le ministre a, à cette occasion, souligné l’importance de garantir de bonnes conditions d’accueil des paquebots touristiques, lesquels contribuent à la dynamisation du secteur touristique et commercial notamment le secteur de l’artisanat, le transport touristique ainsi que la visite des musées, les restaurants et des sites archéologiques ainsi que d’autres activités touristiques culturelles et économiques.