Après la décision du chef de l’Etat Kaïes Saïed de ne pas adhérer à la convention de déréglementation aérienne, Open Sky, les professionnels du tourisme, premiers lésés, en principe, par une telle décision ont commencé à réfléchir à des alternatives devant optimiser l’exploitation des aéroports intérieurs du pays.

Dans une interview accordée à un magazine de la place, Dorra Miled, présidente de la Fédération tunisienne de l’hôtellerie (FTH) a déclaré que la Fédération « œuvre avec le soutien du ministère du tourisme et des programmes de coopération internationale, pour réactiver les aéroports régionaux en berne, à travers plus de visibilité et une meilleure commercialisation de leurs services »

Dans ce contexte, Dorra Miled a annoncé que « la programmation d’une nouvelle liaison aérienne entre Tozeur et Paris, à partir d’octobre prochain, en est le premier résultat. Elle a ajouté que « le succès de cette liaison est déjà au rendez-vous au regard de la progression des réservations ». Dont acte.

ABS