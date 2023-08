Pensez-vous pouvoir assister à un spectacle de Michael Jackson, le roi de la pop, décédé depuis de longues années, encore une fois ?

Que diriez-vous si on vous offrait la chance de vivre cela sur scène ? Cela ne se produira qu’en rêve ! Dites-vous ?

C’est tellement beau pour être vrai, mais ce n’est pas un rêve, plutôt une réalité !!

Voici un petit tour d’horizon de ce qui vous attend à Yasmine Hammamet le dimanche 06 août 2023 pour l’avant-première du M Jackson Show. Le spectacle aura lieu tous les mercredis et samedis à partir du 12 août et jusqu’au 16 septembre.

Michael Jackson est en vie ! Le temps d’un fabuleux spectacle en tout cas.

Le Roi de la Pop Michael Jackson se produira sur scène devant le public à Yasmine Hammamet. L’idée de réaliser ce spectacle est née chez Yassine Sellami, CEO de Tunis Events, particulièrement connu pour son amour et admiration du King of Pop.

Yassine a remarqué que la Tunisie manquait malheureusement de spectacles et de produits touristiques. Les touristes se contentent de profiter des visites culturelles et des beaux paysages, mais n’existe-t-il pas d’autres moyens de les distraire ? C’est en essayant de répondre à cette question que Yassine a eu l’idée. Ceci constitue pour lui un défi et une façon de revivre des moments qui resteront gravés à vie aussi bien pour les Tunisiens que pour les étrangers.

Cet événement en avant-première marquera l’histoire en étant le premier en Tunisie et en Afrique et en présentant une performance holographique de la vedette.

Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, l’hologramme est la résultante de l’holographie, une technique permettant d’enregistrer le volume d’un objet en 3D et de le restituer dans une image.

Une occasion se présente devant les fans de la Star qui pourront revivre des moments inoubliables et une expérience unique. Bien que l’emplacement peut rassembler jusqu’à 1200 personnes, l’organisateur du projet, soucieux du confort, de la sécurité de chacun et de la meilleure façon de faire profiter les participants de cette expérience inédite, a décidé d’accueillir uniquement 800 personnes.

Ce concert d’une durée de 90 min permettra alors aux participants d’interagir avec le king of Pop sous format holographique comme si ce dernier était réellement sur scène en chair et en os !