Fatma Samoura, Secrétaire Générale de la FIFA, recevra le tout premier Prix d’excellence du Sommet Mondial du Football pour l’ensemble de sa carrière. Cette prestigieuse récompense sera décernée à Mme Samoura lors du prochain Sommet Mondial du Football à Séville, en Espagne, en septembre.

Avant de devenir la première femme africaine à occuper le poste de Secrétaire Générale de la FIFA, Fatma Samoura a travaillé pendant 21 ans au sein des Nations Unies, marquant ainsi son engagement envers le service public. Son travail remarquable et son influence sur l’avenir du football ont été reconnus et salués par cette distinction.

La cérémonie de remise du prix sera un événement mémorable, célébrant la contribution exceptionnelle de Mme Samoura au monde du football. Son engagement a enrichi à la fois le sport et la société dans son ensemble, démontrant le pouvoir du football comme catalyseur de changements positifs.

Jan Alessie, cofondateur et directeur du Sommet Mondial du Football, a souligné l’immense impact de Fatma Samoura sur l’industrie du football et s’est réjoui de lui décerner cette récompense. Il espère que cela inspirera d’autres leaders à suivre les pas de Mme Samoura.

Nicolas Pompigne-Mognard, fondateur et président d’APO Group, a également loué la contribution de Fatma Samoura au football et a souligné son rôle en tant que symbole d’espoir et d’autonomisation pour les femmes et les filles africaines. Son parcours illustre le potentiel des dirigeants africains à susciter des changements positifs à l’échelle internationale, faisant d’elle un modèle inspirant pour les femmes d’Afrique et un leader mondial à admirer.

Cette distinction rend hommage à l’impact durable de Fatma Samoura sur l’industrie du football et souligne son rôle en tant que figure influente pour l’autonomisation des femmes en Afrique. Sa contribution exemplaire est un témoignage du pouvoir du sport pour favoriser des changements positifs et inspirer les générations futures.