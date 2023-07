TUNIS,29 juil. (TAP)- Après une remarquable distinction à la 76ème édition du Festival de Cannes 2023, le long-métrage “Les filles d’Olfa” de la cinéaste tunisienne Kaouther Ben Hania sera projeté en première nord-américaine dans le cadre de la 48ème édition du Festival international du film de Toronto (TIFF) qui se tiendra du 7 au 17 septembre 2023.

Après six projections ayant suscité l’intérêt de la critique internationale, ce film a remporté pour son passage au festival de Cannes 2023 quatre prix: le Prix de la 8ème Semaine du Cinéma Positif, la mention spéciale du jury du 27ème Prix François-Chalais et le prix documentaire L’Oeil d’Or et le Prix de la Citoyenneté.

Ce cinquième long métrage de la cinéaste “Les filles d’Olfa” a été le seul film arabe à être en course dans la compétition officielle des longs métrages à Cannes.

En 2023, la cinéaste signe en tant que scénariste, monteuse et réalisatrice, une présence en force au Festival de Cannes avec une coproduction Tunisie France Allemagne,Arabie Saoudite.

Dans une musique de film d’Amine Bouhafa, ” Les filles d’Olfa ” réunit dans les rôles principaux Hend Sabri (rôle principal Olfa) Nour Karoui, Ichraq Matar et Majd Mastoura.

La vie d’Olfa, Tunisienne et mère de 4 filles, oscille entre ombre et lumière. Un jour, ses deux filles aînées disparaissent. Pour combler leur absence, la réalisatrice Kaouther Ben Hania convoque dans ce docu-fiction, des actrices professionnelles et met en place un dispositif de cinéma hors du commun afin de lever le voile sur l’histoire d’Olfa et ses filles. Un voyage intime fait d’espoir, de rébellion, de violence, de transmission et de sororité qui va questionner le fondement même de nos sociétés.