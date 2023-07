Le Premier Ministre néerlandais Mark Rutte a indiqué que la signature du mémorandum d’entente entre la Tunisie et la Commission européenne est un début prometteur pour un partenariat stratégique qui profitera à l’Union européenne et à la Tunisie.

Rutte, dans un mot prononcé après la signature du mémorandum d’entente sur un partenariat stratégique et global entre la Tunisie et l’Union européenne, a souligné que l’objectif principal de ce partenariat est de soutenir la Tunisie à la création d’emploi et à la consécration d’un avenir meilleur.

Il a estimé que la Tunisie est un partenaire important et qu’il existe plusieurs opportunités d’élargir la coopération bilatérale entre la Tunisie et les Pays-Bas surtout dans les domaines de l’énergie verte et de la transition numérique.

Il a mis l’accent sur la volonté de son pays d’intensifier la coopération avec la Tunisie, notant que le ministre du commerce extérieur néerlandais se rendra en Tunisie en septembre 2023 et qu’une délégation économique visitera également la Tunisie pour discuter des perspectives d’investissement dans divers secteurs dont la gestion de l’eau, l’agriculture, l’environnement et les énergies renouvelables.