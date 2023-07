La valeur des exportations des sociétés de commerce international a augmenté de 6,1% en 2022 par rapport à 2021, passant à 3,43 milliards de dinars, a fait savoir, lundi, le centre de promotion des exportations (Cepex), dans un communiqué publié, suite à une rencontre sectorielle consacrée à ce secteur.

Le centre a précisé que le secteur des sociétés de commerce international compte 4025 sociétés dont 3758 totalement exportatrices, soulignant que les exportations de ces sociétés ont représenté 6% des exportations nationales globales en 2022, contre 7% en 2021.

La rencontre à laquelle ont pris part des professionnels du secteur et des représentants des autorités de tutelle et des groupements professionnels, a essentiellement porté sur les mesures à mettre en œuvre pour développer les exportations nationales. Les participants à cette rencontre ont ainsi mis l’accent sur la nécessité de lancer les études économiques nécessaires pour évaluer l’impact des cadres juridique et procédural actuels sur l’activité des sociétés du secteur, dans l’optique d’une révision globale de ces cadres.

Ils ont également soulevé la nécessité d’unifier les procédures bancaires ainsi que les procédures de contrôle douanier, mis l’accent sur l’importance de réduire les délais de restitution du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée et appelé à mettre en application les recommandations du Conseil supérieur de l’exportation datant de 2018.