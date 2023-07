Les Jeux mondiaux de plage prévus en août à Bali sont annulés à la suite du désistement de dernière minute de l’île indonésienne, a annoncé mardi l’Association des comités olympiques nationaux (ANOC).

Ce retrait ne laisse pas assez de temps pour trouver un hôte de substitution, a expliqué cette organisation dans un communiqué publié sur Instagram.

Selon la même source, le comité local d’organisation a indiqué se désister pour des raisons budgétaires, n’ayant pas reçu le financement promis par le gouvernement indonésien.

Plus de 100 nations olympiques devaient s’affronter lors de sports de plage et d’eau comme le volley, le surf ou l’aquathlon, entre le 5 et le 12 août 2023. Il s’agissait de la deuxième édition de ces Jeux.