La ville touristique d’Hammamet accueille à bras ouverts plus de 2 000 invités entre athlètes, techniciens, officiels et représentants des médias de tous les pays du continent africain, ainsi que des personnalités sportives, olympiques et internationales, à l’occasion de la deuxième édition des Jeux Africains de Plage (JAP), qui s’ouvre officiellement ce soir (20h00) au théâtre de plein air de Hammamet.

Depuis la signature du protocole d’accord d’organisation en novembre dernier par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamal Déguiche, le président de l’Association des Comités Nationaux Olympiques Africains (ACNOA), Mustapha Berraf, et le président du Comité National Olympique Tunisien (CNOT), Mehrez Boussayène, le rythme de préparation a commencé à s’accélérer progressivement.

Quelques mois après le lancement effectif des préparatifs, “Yoyo”, le symbole des Beach Games de Hammamet-2023, est devenu prêt à accueillir les peuples du continent africain, avec l’envie d’être à la hauteur de la réputation dont jouit la Tunisie au niveau de l’organisation des grands événements sportifs et de retrouver sa position comme destination privilégiée pour l’organisation d’importants événements arabes, continentaux et internationaux sur la terre d’Ifrikya, ancien nom de la Tunisie, qui a donné ensuite son nom à tout le continent.

Les prémices de la réussite sont apparues dès lors que plus de 1100 athlètes de 52 Comités Nationaux Olympiques Africains ont confirmé leur participation. La plupart d’entre eux ont commencé à affluer progressivement depuis la semaine dernière dans la ville de Hammamet, tandis que le reste des participants rejoindront la ville selon le calendrier des compétitions prévues au programme des Jeux.

Leur présence a créé une grande dynamique au niveau des hôtels, des espaces de loisirs et des plages de la station balnéaire de Yasmine Hammamet, et a imprimé tout le paysage d’une riche diversité de cultures et de couleurs, notamment sur les plages et les espaces de compétitions et les gradins installés sur une zone d’environ 600 mètres, aménagés pour l’occasion, grâce à la contribution de l’Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral.

Selon les observateurs, la réussite de l’organisation de l’Assemblée Générale de l’ACNOA, jeudi à Hammamet, témoigne du succès de l’événement. Au cours des travaux de cette Assemblée générale tenus en présence du président de l’instance africaine, l’Algérien Mustapha Berraf, du président du CNOT, Mehrez Boussayène, et des représentants de 52 comités nationaux olympiques africains, ainsi que d’un certain nombre de ministres africains des sports, le président du Comité international olympique, Thomas Bach, a fait une intervention par visio-conférence, dans laquelle il a salué la famille sportive olympique africaine et exprimé sa considération à la Tunisie, hôte des Jeux, et sa confiance dans le succès des Jeux Africains.

Les Jeux seront rehaussés par la présence du Dr Robin Mitchell, président de l’Association des Comités Nationaux Olympiques (ACNO) et membre du Comité International Olympique, et de plusieurs hauts responsables venus en Tunisie pour assister à la deuxième édition des Jeux Africains de Plage, parmi lesquels des dirigeants au sein du CIO, de la Solidarité Olympique et de l’ACNOA, des membres des Comités Olympiques Français et Chinois et des représentants des comités d’organisation des Jeux Olympiques (Paris 2024), des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026 et des Jeux Africains de Ghana-2024.

Selon l’approche du ministère de la Jeunesse et des Sports, l’organisation des jeux représente une opportunité pour la Tunisie de retrouver son rôle de pôle sportif continental et international et de renforcer la contribution de ces compétitions sportives multidisciplinaires à la réalisation du développement et de la paix. C’est aussi une confirmation de la place de la Tunisie sur le continent et de la confiance dont elle jouit auprès de ses pays.

Pour sa part, Mustapha Berraf, président de l’ACNOA n’a cessé de réitérer sa confiance dans la capacité de la Tunisie à offrir les meilleures conditions de succès aux Jeux Africains de Plage (Hammamet 2023) en raison de son expérience dans l’organisation les grands événements sportifs internationaux et à son hospitalité légendaire. Il a salué le soutien des autorités tunisiennes et des différentes structures gouvernementales et sportives olympiques pour garantir le succès de cet événement, considérant que la ville d’Hammamet sera, à cette occasion, la capitale du sport et du mouvement olympique africain, et que les Jeux africains de plage 2023 consacreront une fois de plus la capacité du sport à unir les peuples et à consolider les valeurs d’amitié, de solidarité et de paix.

Mehrez Boussayène a souligné pour sa part, que les Jeux de Hammamet 2023 seront l’occasion pour les athlètes africains de concourir et de se préparer pour les prochaines échéances importantes, chacun dans sa spécialité, ainsi que de découvrir le patrimoine culturel, civilisationnel et touristique de la Tunisie, notant que l’organisation de cette manifestation multidisciplinaire est la première du genre depuis l’accueil des Jeux Méditerranéens en 2001.

Sur le plan sportif, les Jeux seront une étape importante pour les athlètes africains dans plusieurs disciplines d’assurer leur qualification aux Jeux Mondiaux de Plage prévus à Bali (Indonésie).

Le programme de la deuxième édition des JAP dont les compétitions débuteront samedi, comprendra 30 spécialités de sports individuels parmi 16 disciplines sportives (dont deux sports de démonstration).

La délégation sportive tunisienne participera à 28 compétitions sur les 30 compétitions inscrites au programme des Jeux, prévus du 23 au 30 juin.