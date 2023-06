Les 2es jeux africains de plage JAP-Hammamet qui auront lieu du 23 au 30 juin courant, marqueront le point de départ pour la promotion du “Teqball” cette discipline qui commence à se frayer un chemin en Afrique et un peu partout dans le monde.

Lors des 2es JAP, le tournoi de Teqball se déroulera du 24 au 26 juin avec la participation de 14 sélections africaines.

En Tunisie, on compte actuellement un seul club de teqball, lequel représente le pays lors des tournois internationaux.

A noter que cette discipline découle du tennis et connait un vrai succès au travers la planète et notamment en Afrique. Elle profitera par ailleurs, d’un bon coup de pouce au niveau de sa promotion grâce aux JAP de Hammamet et aux prochains jeux africains, notamment, qu’elle avait figurait pour la première fois au calendrier des jeux méditerranéens d’Alger.

Le teqball, note-t-on, cette discipline qui allie tennis et football, est apparu en 2014. Elle connait son meilleur essor en Europe, en Asie et aux Etats unis. En Afrique, elle s’y est introduite à travers les tournois officiel.

Côté pratique, le teqball est un sport de ballon pratiqué sur une sorte de table de tennis de table arquée, combinant ainsi football et tennis de table. La pratique ressemble au tennis-ballon qui, lui, emprunte les codes du tennis.

Il peut être joué par deux joueurs en simple, quatre joueurs en double ou plusieurs joueurs dans un tour. Le ballon peut être touché trois fois avant d’être renvoyé sur le dessus de la moitié de table de l’adversaire. N’importe quelle partie du corps peut être utilisée pour jouer le ballon, à l’exception du bras et de la main. Les pieds, les genoux, la tête et la poitrine sont principalement utilisés. Un point est marqué si l’adversaire laisse tomber le ballon, ne peut pas le renvoyer ou enfreint d’autres règles.

Le teqball est organisé au niveau international par la Fédération internationale de Teqball (FITEQ). Des efforts sont faits pour introduire le sport aux Jeux olympiques.