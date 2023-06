Le Conseiller auprès des services publics Ahmed Jaâfer a été nommé, président de la Fondation “Fidaa” à compter du 22 novembre 2022, en vertu d’un décret présidentiel publié au JORT n°60 du 9 juin 2023.

Ahmed Jaâfer succède ainsi, à Mohamed Taïeb qui a été démis de ses fonctions en vertu d’un décret présidentiel publié au même numéro du JORT.

Cette fondation créée par décret en date du 9 avril 2022 a pour but de dispenser des soins et un encadrement aux victimes des attaques terroristes parmi les militaires et les sécuritaires et les douaniers et les ayant-droits des martyrs de la révolution.

Le Décret n° 2022-957 du 22 décembre 2022, fixe l’organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de la Fondation Fidaa.