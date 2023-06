« L’Intelligence Artificielle Générative à l’image de ChatGPT », un sujet de grande actualité aujourd’hui sera débattu jeudi 08/06/2023 à 18h30, lors de la première rencontre Online du think tank « Tunisian AI Society ».

L’intelligence artificielle, les intelligences créatrices de contenus, si bien exploitées, peuvent être porteuses de millions d’opportunités pour les secteurs publics et privés ainsi que pour les jeunes compétences tunisiennes.

“Generative AI, the new source of Creation” est organisé et modéré par Dr. Lobna Karoui, Strategiste en Intelligence Artificielle et Presidente de « AI Exponential Thinker.

Les invités speakers prendront la parole pour répondre aux questions concernant les opportunités de IA Generative, les cas usages pour plusieurs secteurs ainsi que les risques ou menaces de cette technologie exponentielle qui pourraient générer 154 Milliards de revenus d’ici fin 2023.

Les panelistes sont :

Amine Ben Khalifa ; Senior Engineering Manager at Adobe, San Francisco, USA. Former Senior Computer Engineer at Apple;

Dr. Asma Ben Abacha; Senior Scientist at Microsoft, W DC, USA and former Staff Scientist at the National Institutes of Health”

HassenDhrif, Principal Scientist and Senior Manager at Amazon, Seattle, USA, Former Research Associate at Weill Cornell Medicine.

Rim Helaoui ; Director of Data & AI Innovation at Philips, Pays Bas. »

Le lien de l’événement est https://www.linkedin.com/events/roundtableon-generativeai-thene7065708732164231168/