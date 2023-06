Le gouverneur de Monastir, Mondher Ben Sik Ali a déclaré, jeudi, que le secteur du tourisme dans la région est sur le point d’atteindre un taux de développement qui dépasserait les chiffres atteints au cours des années référence 2019 et 2010.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, Ben Sik Ali a affirmé que le nombre de visiteurs durant la période allant du 1er janvier au 20 mai 2023, a connu une évolution de 53,3% tandis que le nombre de nuitées s’est accru de 83,6% en comparaison avec la même période de l’année écoulée.

Pour le commissaire régional du tourisme à Monastir, Faouez Ben Halima, ” la saison touristique s’annonce prometteuse “, notamment avec l’affluence des touristes des marchés traditionnels (France, Allemagne et Italie), outre l’enregistrement d’un grand nombre d’arrivés en provenance de Russie grâce au deux lignes aériennes faisant la liaison entre l’aéroport international Habib Bourguiba de Monastir et les aéroports de Moscow et de Saint Pétersbourg.

Les visiteurs qui enregistrent leur présence sont également en provenance de Serbie, Roumanie et d’Angleterre, contribuant à une dynamique qui posent les prémices d’une saison touristique réussie, selon la même source.