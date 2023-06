Le “Programme pour le soutien à l’innovation dans les régions intérieures de la Tunisie” (P.I.RTN); mis en œuvre par Initiative Médenine chef de file du réseau Initiative Tunisie et appuyé par le projet européen Innov’i-EU4Innovation a été clôturé, jeudi soir, à l’espace Baron d’Erlanger à Sidi Bou Saïd (banlieue nord de la capitale Tunis).

Ce programme d’accompagnement des porteurs de projets innovants vise à soutenir l’innovation dans les régions intérieures de la Tunisie. Depuis 2020, des actions et des activités d’accompagnement aux entrepreneurs ont été déployées au niveau de 5 régions à savoir Médenine, Gafsa, Kasserine Sidi-Bouzid et Jendouba avec l’objectif d’apporter un financement direct aux entrepreneurs.

Une enveloppe de 750 mille dinars sur deux ans sous la forme de prêts d’honneur a été mobilisée dans le cadre de ce programme. Ce financement a permis aux entrepreneurs de couvrir les besoins de démarrage pour les entreprises en phase de création et des besoins d’accès à de nouveaux marchés pour les entreprises en croissance (prototypage, investissement immatériel). Selon Noureddine Ksiksi président d’Initiative Tunisie et d’Initiative Médenine, ” 16 projets ont été jusque-là certifiés dans le cadre de ce programme et ont eu ainsi la chance d’accéder au financement mobilisé à cette fin. 14 projets ont déjà été financés et deux autres attendent le déblocage du montant qui leur est dédié “. Et d’ajouter que d’ici le 30 juin2023, 19 projets en totalité seront certifiés et financés conformément aux objectifs initialement fixés par le programme.

Parmi les projets certifiés présentant le projet Livrina, une plateforme numérique de livraison à domicile dans le gouvernorat de Kasserine et la Startup Inara Solutions installée à Sidi-Bouzid et spécialisée dans l’installation de panneaux photovoltaïques au profit des agriculteurs et des industriels et qui aspire grâce au soutien du programme à étendre son activité à d’autres régions du pays. Il s’agit également, d’un bureau d’ingénierie et de conseil énergétique ” Save Water ” basé à Gafsa et spécialisé dans la détection des fuites de fluides, et la Startup Fer Déco installé à Sidi-Bouzid et spécialisé dans la construction métallique basée sur le recyclage du fer issu des ferrailles et l’économie circulaire.

Ksiksi a fait savoir qu’Initiative Tunisie s’apprête, suite à la clôture de ce programme, à lancer un nouveau programme Green Innov’i qui a accompagné les projets verts dans les gouvernorats de Kairouan et du Kef. L’appel à projets est prévu pour septembre 2023 et le démarrage du projet se fera début 2024.

Initiative Tunisie est un réseau d’accompagnement aux entrepreneurs qui a eu son visa en 2019. Elle est composée de 9 unités indépendantes et opérationnelles appelées plateformes. Elles représentent des outils de développement économique local, regroupant les acteurs locaux de la création d’entreprise et fournissant un service de proximité décentralisé et gratuit pour les entrepreneurs. Innov’i – EU4Innovation est un projet d’appui à l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation en Tunisie, financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Expertise France.

Ce projet vise à accompagner le renforcement, la structuration et la pérennisation de l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation tunisien. Expertise France est l’agence publique française de conception et de mise en œuvre de projets internationaux de coopération technique.