Ahmed Slim Bouakaz, représentant de la jeune chambre économique d’Ezzahra à Ben Arous, a remporté, samedi, à Harare, capitale du Zimbabwe, le premier prix du concours ” Creative Young Entrepreneur ” (Jeunes Entrepreneurs Créatifs) en Afrique et au Moyen-Orient.

Le projet gagnant ” WaterSec ” a été choisi parmi six projets innovants par le jury du concours.

” WaterSec offre la possibilité de surveiller en temps réel la consommation d’eau via une plate-forme Web et une application connectée à des appareils IoT (Internet of Things) gardant une trace de l’utilisation de l’eau “, a indiqué le lauréat à l’Agence TAP.

Il a ajouté que grâce aux appareils IoT et aux algorithmes d’intelligence artificielle, un système d’alerte et de notification permettra aux consommateurs de suivre et de comparer leur consommation d’eau respective, de détecter les fuites, de contrôler le débit d’eau et d’optimiser leur facture d’eau.