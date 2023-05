Informer les élèves grâce à des rencontres inspirantes sur les métiers scientifiques et techniques, dont ceux d’ingénieurs de l’espace, est l’un des objectifs de la rencontre, organisée vendredi, 19 mai 2023, par visioconférence, à l’Ecole préparatoire El Manar 2 entre des élèves de la 7ème année de base et des ingénieurs tunisiens (basés à Tunis et à l’étranger) et membres actifs de l’Association tunisienne de l’espace “TunSa” (Tunisian Space Association).

Encadrés par leur enseignant d’éducation technologique, Zakaria Seifeddine Ben Guiza, un groupe d’élèves a préparé et organisé cette rencontre qui a duré environ trois heures, de 13h30 à 16h00 et a permis un bel échange entre les écoliers et les jeunes ingénieurs tunisiens très prisés à l’étranger dans les métiers de la technologie spatiale.

Grâce à cette rencontre, les élèves ont pu faire des recherches sur des thématiques liées à l’espace et sur le parcours à suivre pour devenir ingénieur de l’espace. Filles et garçons ont pu poser des questions pertinentes sur le mystique trou noir, la distance entre les astres, les méthodes de gestion des débris spatiaux et d’autres questions qui témoignent de leur curiosité et de leur avidité d’emprunter les chemins du savoir et des connaissances.

Leur curiosité a été assouvie par les réponses idoines des jeunes ingénieurs qui étaient tous enthousiastes à l’idée de partager leur passion pour l’espace avec ces écoliers.

Un aperçu général sur l’activité de l’association, ses valeurs et objectifs a été présenté par son président et ingénieur aérospatial, Ahmed Fadhel, qui a aussi profité de l’occasion, pour évoquer le Premier satellite académique tunisien “TUNSAT 1” conçu par des ingénieurs tunisiens en partenariat avec la TunSa et qui sera lancé à bord d’une fusée japonaise depuis la Station Spatiale Internationale (ISS), au cours de l’année en cours.

L’ingénieur aérospatial, Lassad Amami a, pour sa part, expliqué de manière vulgarisée le fonctionnement des fusées et le processus de lancement des satellites dans l’espace et est revenu sur les défis qu’il a relevés tout au long de son parcours d’apprentissage pour réaliser son rêve de devenir ingénieur dans une spécialité aussi rigoureuse.

Le contrôle des satellites à partir de la terre, la durée de vie et l’utilité de ces derniers et le sort des déchets spatiaux ont fait l’objet de l’intervention de l’ingénieur Nabil Soltani, qui a fortement tenu à communiquer aux élèves présents son espoir d’un avenir meilleur pour la Tunisie, les incitant à poursuivre leurs rêves jusqu’au bout.

La spécialiste des relations stratégiques au sein de la TunSa, Rihab Ben Moussa, est revenue, elle, sur les possibilités énormes de spécialisation qu’offre l’espace et sur les relations diplomatiques entre les pays dans ce domaine, avant de céder la parole à la juriste Jihen Chaari pour présenter aux élèves les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration spatiale et les textes ratifiés par la Tunisie dans ce sens.

Trois heures durant, les regards des écoliers étaient braqués sur l’écran installé dans la salle. Attentifs au moindre détail présenté par les scientifiques, certains d’entre eux s’imaginaient déjà explorateurs du grand vide qui nous entoure. C’est dire l’importance de ce type de rencontres pour ouvrir des horizons et susciter des vocations.

“C’est une très bonne initiative qu’on veut renouveler dans l’avenir pour faire sortir les élèves du rythme parfois encombrant de cours. Il s’agit également d’une démarche initiée pour préparer le terrain à la création de clubs d’activités diverses au sein du collège l’année prochaine”, a déclaré à TAP, la surveillante générale de cet établissement scolaire étatique, Ayda Ben Moussa.

Les élèves qui ont organisé la rencontre avec les ingénieurs de “TunSA” ne manquent pas de volonté pour traduire dans les faits cette ambition. Ils ont fait preuve d’enthousiasme pour aller de l’avant et suivre les pas de leurs compatriotes ingénieurs qui ont brillé à l’étranger.