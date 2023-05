Trois premiers Prix ont été raflés par le cinéma tunisien dans la section “The Critic Awards” organisée par le Centre de cinéma arabe (Arab Cinema Center ACC) en marge de la 76ème édition du Festival de Cannes (16-27 mai 2023)

Le prix de la meilleure musique a été remporté par Amine Bouhafa pour sa signature musicale dans le film “Sous les figues” d’Erige Sehiri. Une consécration prometteuse pour Bouhafa qui signe également la musique de film du long métrage “Les filles d’Olfa” de Kaouther Ben Hania en lice cette année pour la Palme d’Or, une oeuvre qui après quatre projections les 19 et 20 mai 2023, a fait couler l’encre de la critique internationale.

Le prix de la meilleure mise en scène a été décerné au long-métrage “Ashkal” de Youssef Chebbi, l’enquête de Tunis, qui a été sélectionnée à la Quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes 2022 et qui a remporté plusieurs distinctions dont l’étalon d’or Fespaco 2023 et l’Antigone d’or, le prix de la critique et le prix de la meilleure musique au festival du cinéma méditerranéen de Montpellier 2022.

Le prix de meilleur acteur a été décerné au franco-tunisien Adam Bessa pour son rôle dans le film-drame “Harka” de Lotfy Nathan.

Les prix de la critique (The Critics Awards) sont dédiés aux nouvelles productions arabes, qui sont décernées chaque année en marge du Festival de Cannes.

Lancés pour la première fois en 2017 en marge du 70ème festival de Cannes, les prix de la critique sont attribués, par un jury international composé de critiques, aux meilleures productions arabes dans les catégories suivantes : Meilleur film de fiction, meilleur film documentaire, meilleur réalisateur (ice), meilleur scénariste, meilleure actrice et meilleur acteur. Habituellement, l’ACC attribue également des prix pour les critiques.

En 2018, c’est l’actrice tunisienne Meryem Ferjani qui a remporté le prix de meilleure actrice de la deuxième édition de ces Prix décernés le centre du cinéma arabe, en marge de la 71ème édition du festival de Cannes, pour son rôle dans le long métrage “Ala Kaf Ifrit “, (La belle et la meute) de Kaouther Ben Hania.

L’année d’après, en 2019, et en marge de de la 72ème édition du festival de Cannes, l’acteur tunisien Mohamed Dhrif remporte le Prix du Meilleur acteur de la 3ème édition de “The Critics Awards” de l’ACC pour son rôle dans “Weldi, mon cher enfant” réalisé par Mohamed Ben Attia.

En 2021, le Prix des Critiques du Meilleur scénario de l’ACC, en marge de la 74ème édition du Festival de Cannes a été remis au film “L’homme qui a vendu sa peau” de Kaouther Ben Hania.