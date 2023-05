Un centre d’informations et des laboratoires virtuels sont désormais mis à la disposition des étudiants et des chercheurs au siège de l’Agence arabe de l’énergie atomique à Tunis et ce, dans le cadre d’un accord de partenariat signé entre l’Agence et l’Institut unifié de recherches nucléaires à Doubna en Russie.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le directeur général de l’Agence arabe de l’énergie atomique, Salem Hamdi a souligné que ce nouveau centre ainsi que les laboratoires virtuels permettront aux étudiants, chercheurs, ingénieurs et scientifiques arabes de mener des expériences scientifiques pointues et de tirer profit de l’expérience des chercheurs de l’Institut unifié de recherches nucléaires sans avoir à se déplacer.

Il a également fait savoir que l’accord de partenariat conclu entre l’Agence et l’Institut russe comprend plusieurs protocoles portant notamment sur l’attribution de 5 bourses de recherche annuelles par la partie russe au profit des chercheurs arabes dans 6 domaines différents des sciences nucléaires.

Dans ce contexte, il a rappelé que l’Agence arabe de l’énergie atomique à Tunis avait annoncé l’ouverture des candidatures à l’octroi de ces cinq bourses aux chercheurs arabes jusqu’au 15 mai en cours. “72 demandes de participation ont été reçues mais aucun chercheur tunisien n’a postulé”, a-t-il dit.

L’Agence arabe de l’énergie atomique est une organisation scientifique spécialisée qui travaille dans le cadre de la Ligue des Etats arabes. Elle s’occupe des sciences nucléaires et de leur application dans le domaine pacifique, tout en cherchant à développer la coopération scientifique arabe commune et à suivre les progrès scientifiques et technologiques mondiaux dans ce domaine.