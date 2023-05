A cinq jours du coup d’envoi de la deuxième édition des Jeux africains de Plage (JAP – Hammamet-2023), prévus du 23 au 30 juin à Hammamet, le comité d’organisation des jeux, présidé par Mehrez Boussayène, a intensifié ses réunions et ses contacts en vue d’assurer le bon suivi des préparatifs concernant tous les volets liés à l’organisation.

La question des télécommunications et de transmission télévisée ainsi que les conditions de travail des journalistes et de séjour des officiels et des sportifs lors de ces jeux ont été au centre de ces réunions tenues mardi et mercredi.

A cet effet, une réunion s’est tenue mardi au siège du ministère des télécommunications pour faire le suivi des préparatifs engagés et déterminer les exigences de la transmission TV et de la couverture médiatique.

La réunion s’est déroulée en présence notamment de Mehrez Boussayène, président du Comité national olympique tunisien (CNOT) et président du comité d’organisation des Jeux (COJAP), Chawki Chihi, président de la commission des technologies de la communication relevant du COJAP, de certains cadres du comité d’organisation et des représentants de l’agence Tunis Afrique Presse, partenaire médiatique des jeux, de l’office national de la télédiffusion et de la Télévision Nationale.

Il a été convenu à cette occasion de fournir tous les outils nécessaires au travail des journalistes tunisiens et des représentants des différents médias africains accrédités, que ce soit au centre de presse principal ou sur les sites des compétitions.

La réunion a également permis de discuter des activités parallèles aux jeux et des travaux de l’Assemblée générale des comités olympiques africains et de l’Assemblée générale de l’Association des Académies nationales olympiques africaines, ainsi que les festivités de la journée olympique africaine.

Les participants à cette réunion ont également convenu de poursuivre les concertations suivant l’évolution des préparatifs et d’arrêter le nombre définitif des membres des délégations participantes et des journalistes accrédités.

Par ailleurs, une délégation du comité d’organisation s’est rendue ce mercredi à Hammamet en vue d’inspecter les lieux d’hébergement à Yasmine Hammamet, l’état des équipements liés à l’hébergement des sportifs et des journalistes, le Centre de presse principal, la salle des conférences, etc.

A ce propos, l’accent a été mis au cours d’une réunion tenue par les représentants du COJAP avec les responsables des unités hôtelières qui accueilleront les délégations, sur la bonne qualité des services que ce soit au niveau de la restauration, du séjour ou de travail.

La ville de Hammamet, rappelle-t-on, accueillera à l’occasion de cette deuxième édition des Jeux Africains de Plage près de 1400 personnes parmi les officiels, les sportifs, les techniciens, les journalistes et les accompagnateurs.