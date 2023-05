Dr. Nabil El Kadhi est un expert futuriste en éducation avec un parcours axé sur les technologies de pointe et une forte conviction quant à l’importance d’un système d’éducation respectant les principes d’équité et d’inclusion.

Dans cet épisode, animé par le Dr. Lobna Karoui, Nabil a partagé trois moments marquants de son parcours, dont un moment difficile marqué par un sentiment d’injustice qui a pu être transformé en une force lui permettant d’ouvrir de nouveaux horizons.

Dr. El Kadhi a partagé des chiffres clés choquants mettant en évidence l’inquiétante prédominance de l’univers technologique par rapport à l’univers humain. Nabil a qualifié le système d’éducation de situation ROUGE, soulignant l’urgence de développer des axes à prendre en compte pour définir un nouveau système d’éducation adapté à l’avenir des technologies exponentielles et de l’univers virtuel.

L’importance des compétences transversales et l’évolution du rôle de l’enseignant vers celui de coach de vie sont des paramètres fondamentaux de ce nouveau système. Nabil El Kadhi reste optimiste en précisant les axes sur lesquels la Tunisie devra se concentrer pour instaurer un véritable renouveau et redonner espoir à ses jeunes générations.

Nabil est un excellent communicateur, captivant à écouter, et il ne cesse de nous surprendre (probablement en raison de notre côté disruptif et de notre curiosité insatiable) dans ses réponses au portrait chinois. Je vous invite à apprécier ce produit tunisien authentique, empreint d’humour et de connaissances.



Dr. Lobna Karoui est Stratégiste en Intelligence Artificielle Appliquée pour des grands groupes internationaux. Dr. Karoui est Présidente de l’association internationale « AI Exponential Thinker » qui œuvre à éduquer et sensibiliser les jeunes générations au sujet des opportunités des technologies exponentielles dont l’intelligence artificielle et de leurs risques. Dr. Karoui est speaker international et contributrice, invitée par des grandes Institutions et organisations Américaines comme Harvard, Bloomberg, Amazon et Forbes. Diplômée de Dauphine, Supélec et Yale, Lobna Karoui a dans son actif des chapitres de livres, des publications scientifiques en IA, des interviews pour des Médias et une série de Podcasts avec des invités prestigieux de Google, Amazon, Softbank, WEF.

Dr Nabil EL KADHI est Membre du Board de Vernewell Academy à Dubai et il a occupé plusieurs roles de management d’institutions d’Enseignement en tant que President de Khawarizmi International College (KIC) Khawarizmi Holding, President de AMA International University Bahrain et President. Nabil a été reconnu Futuriste dans le domaine de l’éducation et de l’innovation et a été sélectionné parmi les 50 leaders les plus impactant dans l’univers des Smart Cities et les applications intelligentes. Dr. EL KADHI est un examinateur externe de plusieurs accreditations comme “Oman Academic Accreditation Authority (OAAA)”et “National Center for Academic Accreditation and Assessment (NCAAA)” du Royaume de l’Arabie Saoudite.